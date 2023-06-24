После развода с Эмбер Херд любимый актер Тима Бертона может появиться в сериале «Уэнсдэй». Роль для Джонни Деппа готова

Cериал «Уэнсдэй» Netflix — буквально взорвало интерес аудитории в прошлом году. Фото: кадр из фильма.

Мистическое и мрачное, в фирменном стиле Тима Бертона, переложение «Гарри Поттера» для травмированных и особенных — сериал «Уэнсдэй» Netflix — буквально взорвало интерес аудитории в прошлом году. Как обезумевшие, взрослые и не очень люди плясали и повторяли завирусившийся танец главной героини, сочтя это веселым и классным флешмобом.

И вот, грядет второй сезон. Создатели, как могут, стараются подогревать интерес. В том числе и за счет секретности. Пока не разглашаются подробности сюжета, зато некоторые вбросы от американских инсайдеров дают основания полагать, что Бертону, возможно, удалось затащить в проект суперзвезду Голливуда.

Фото: кадр из фильма.

Да, сам Джонни Депп может получить роль Фестера Аддамса — двоюродного дяди главной героини сериала. Бочкообразный и лысый мужчина очень любит племянников, обладает способностью «намагниченности» и может распоряжаться внутренним напряжением в 110 вольт (часто зажигает ртом лампочку).

Фото: кадр из фильма.

В первом сезоне проекта дядю Фестера сыграл 56-летний Фред Армисен. А вот во втором, как пишут голливудские СМИ, может появиться Депп.

— Эта суперзвезда, редко выходящая из новостей и судов, держит все в тайне, чтобы звездный час Ортеги не был омрачен продолжающейся вендеттой его бывшей, — пишут инсайдеры. — Но Тим Бертон был прав, что боролся за свой кастинг до конца!

Фото: кадр из фильма.

Всем известно, что Депп — любимый актер Бертона, с ним он снял массу успешных картин («Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика» и др.), поэтому увидеть воспрявшего после разборок со взбалмошной женой Джонни в новом проекте Тима было бы довольно ожидаемо.

Фото: кадр из фильма

Если кто вдруг не смотрел, первый сериал Тима Бертона повествует о взрослении одной из героинь семейки Аддамс — Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега). Сменившая восемь школ девочка-скандал попадает в образовательное учреждение для особенных (даже вампиров) Nevermore и пытается овладеть собственными паранормальными способностями, разгадать тайну родителей и помешать убийце, который доставляет неприятности всему городу. Девочка любит черный юмор, таращить глаза и выказывать всем свое презрение. При этом, конечно, глубоко внутри — сама душка.

Вместе с Бертоном над проектом работали сценаристы Альфред Гоф и Майлс Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля», — креативщики и стали шоураннерами сериала.

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