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Общество24 июня 2023 18:33

РИА Новости: понедельник 26 июня остается нерабочим днем в Москве

О нерабочем дне 26 июня объявил мэр Москвы Сергей Собянин
Роман ПОЛОСИКОВ
РИА Новости: понедельник 26 июня остается нерабочим днем в Москве

РИА Новости: понедельник 26 июня остается нерабочим днем в Москве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Понедельник 26 июня остается нерабочим днем в Москве. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.

Выходной день в Москве понедельник 26 июня

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале объявил грядущий понедельник нерабочим днем для всех, кроме органов власти, предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

Помимо этого, он порекомендовал людям отказаться от поездок по городу и сообщил, что в некоторых районах столицы возможно перекрытие дорог. При этом глава города подчеркнул, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

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