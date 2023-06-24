РИА Новости: понедельник 26 июня остается нерабочим днем в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Понедельник 26 июня остается нерабочим днем в Москве. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.

Выходной день в Москве понедельник 26 июня

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале объявил грядущий понедельник нерабочим днем для всех, кроме органов власти, предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

Помимо этого, он порекомендовал людям отказаться от поездок по городу и сообщил, что в некоторых районах столицы возможно перекрытие дорог. При этом глава города подчеркнул, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

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