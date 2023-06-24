Проблема сексуального просвещения в средней полосе

Героя сериала "Об этом самом", Диму Симоненко сыграл актер Денис Власенко. Фото: кадр из фильма

Самый симпатичный сериал конкурсной программы называется «Об этом самом» (сняли его Comedy Club Production, канал ТНТ и платформа Premier). Герой, Дима Симоненко (дико обаятельный Денис Власенко), уехал из родного поселка Озерное в Петербург учиться на врача. Свою специализацию он, правда, скрывает от родных. И вот он возвращается, его встречают всей деревней, накрывают стол и посреди трапезы спрашивают: «Сынок, ну кем ты стал?»

Он встает и отвечает:

- Сексологом!

Эффект потрясающий. Реакции на него самые разнообразные, но одинаково эмоциональные. «А ты че лечишь, это самое, письки-дриськи?» «Говорил я вам, не надо было его в Питер посылать, выучили педераста!» Мать заставляет Диму поклясться на могиле бабушки, что он никогда не будет работать по своей мерзостной специальности. А лучший друг по скайпу говорит: «Жители Озерного, они, можно сказать, только из воды вышли, у них впереди еще миллионы лет эволюции. И вот этим дебилам ты собираешься помогать? Вали оттуда, бро, пока тебя на костре не сожгли».

А впечатление такое, что могут и сжечь. Единственно верным противозачаточным средством жители Озерного считают аскорбинку («две таблетки в рот и две — туда»). Один абориген считает, что если у женщины было много половых партнеров, она может родить от кого-нибудь из них ребенка и через годы после соития: «У них же там внутри все копится!» Из-за этого он отказывается брать в жены любимую девушку, узнав, что она забеременела до венчания (которое, конечно же, должно ее «очистить»).

Дима пытается послать своей неандертальской деревне лучи полового просвещения, организует лекцию в клубе, показывает собравшимся, как правильно надевать презерватив на огурец, но его встречают дружным ором: «Кончай свою похабщину, тут же женщины!» И уж, конечно, катастрофой заканчивается попытка рассказать маленькой дочке школьной подруги, откуда берутся дети: после этого малютка, к ужасу мамы, начинает скакать по дому с воплями «Я женщина, у меня есть вагина!» Избитый, окровавленный, несчастный Дима почти готов все бросить и уехать из Озерного куда подальше, но все-таки остается. Страшно интересно узнать, что будет с ним дальше.

***

Еще один сериал ТНТ, «Макрон», впечатляет несколько меньше. Тут ситуация почти аналогичная: молодой человек приезжает из большого города в родную деревню, и начинается переполох. Но не из-за того, что он обрел неприличную профессию, а из-за того, что привез с собой любимую девушку, которой 42 года. Прописью: сорок два. А ему-то двадцать с небольшим!

«Ну понятно, ты в пятом классе хотел жениться на биологичке, в седьмом влюбился в Анжелику Варум, а как ревел, когда она вышла замуж за Агутина...» - говорит ему мать, обалдевшая от горя. Она же проводит заговор на отворот, шепча непонятные слова и тыкая в спящего сына мертвой щукой, которую потом заставляет съесть. Эффект, увы, нулевой — сын только страстнее целуется со своей возлюбленной. Которая, со своей рафинированностью и сумкой «Стелла МакКартни» вообще никак не сочетается с деревенскими жителями.

В первой серии не объясняется, почему сериал называется «Макрон», но это и так понятно (ключевое слово «Брижит»). Кузьма Сапрыкин, Марина Александрова, Александр Робак, Михаил Трухин, конечно, замечательные артисты, но пока «Макрон» не производит столь же освежающего впечатления, как «Об этом самом». Впрочем, судить о сериале по одной первой серии, конечно, то же самое, что судить о полнометражном фильме по первым 15 минутам. (Это вообще беда фестиваля «Пилот», - но если бы тут показывали сериалы в полном объеме, все бы поседели к концу первого дня). Будем надеяться, что дальше «Макрон» как-то разгонится.

* * *

В основном на «Пилоте» показывают комедийные сериалы, но есть и драматические. Например, «Лихорадка», которая выйдет на канале «Россия 1». Речь в ней идет об эпидемии вируса «нбола» в стране Лемурии (я не шучу, она правда так называется). Ее жители, лемурцы, хоть и мрут от нболы, категорически отказываются выдавать врачам тела своих мертвых. В целом, власти страны совершили глубоко неправильный выбор, обратившись к западным медикам, которые при малейшей опасности панически бегут от сифы. Тогда президент страны звонит в Кремль (а что стоило сделать это сразу), и в Лемурию вылетает группа отважных российских медиков, которые, не приходится сомневаться, искоренят заразу на корню.

Другой не комедийный сериал - «Одна жизнь». Даниил Вахрушев («Физрук») играет патологически эгоистичного, помешанного на компьютерных играх парня, которому однажды приносят домой диск с новой игрой (называется она, соответственно, «Одна жизнь», потому что в ней нельзя перезагрузиться и начать играть по новой). Игра эта дьявольская: засев за нее, герой сперва оказывается виноват в гибели десятков людей (их кто-то рубит мечом в реальном мире синхронно с происходящим на экране), а потом — своего лучшего друга, которого игра решает с изощренным цинизмом умертвить, примерно как в фильме «Пила». По ходу герой понимает, что никого не любил и не ценил, - ни друзей, ни девушку, ни родителей. Авось в следующих сериях осознает свои ошибки и перевоспитается.

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