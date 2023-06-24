Томный Цыганов, кровавый Горбатов. Первые фото со съемок исторического сериала про декабристов

Фото: PREMIER
Российская история не скупится на сюжеты — и без сценаристов подкидывает кучу, казалось бы, фантастических и невероятных поворотов судьбы: самозванцы в ассортименте, отступники, польско-литовская интервенция, лжебояре и лжецаревичи, дворцовые перевороты, наивные декабристы, бесчеловечные коллаборанты, Керенский в женском платье и княжна Тараканова, пять (!) Лжедмитриев и так далее. Чего только с нами не происходило. Снимай — не хочу!
Фото: PREMIER
И вот, новый исторический проект, посвященный событиям XIX века — сериал «Цербер». Он — про события после подавления декабристского восстания.
Фото: PREMIER
По сюжету сразу после подавления бунта на Сенатской следственная комиссия начинает разбираться, кто и как организовал заговор, кто был причастен к делу и госизмене. Часть близких к декабристам людей удается вычислить благодаря доносам неравнодушных граждан. Но потом этих граждан начинают отстреливать...
Фото: PREMIER
Начинается параллельное расследование серии убийств, которое ведут освобожденный из-под ареста дворянин Бошняк (Сергей Марин) и московский сыщик (Тимофей Трибунцев). Как и советская «Черная кошка», банда сочувствующих декабристам преступников оставляет метку на месте преступления — стихи Пушкина. Обрывки со строчками молодого поэта бросают рядом с трупами.
Фото: PREMIER
Кто и зачем так жестоко мстит стукачам? И при чем тут Пушкин? В этом и загадка.
Фото: PREMIER
Проект планируется к выходу на НТВ и платформе PREMIER в 2023 году.