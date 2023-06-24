Герой спецоперации «Z» ефрейтор Вырвин раненым боролся за жизнь товарища

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Баба бьет задом, передом, а дело идет чередом», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов в походах учил внимательности и бережливости: «Не выбрасывайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое».

РАЗБИЛ ОГНЕВЫЕ ТОЧКИ ВРАГА ЗА РЕКОЙ

Ефрейтор Юрий ШЕЙН

Ефрейтор Юрий ШЕЙН Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции старший наводчик гаубичного артиллерийского дивизиона ефрейтор Юрий Шейн выполняет боевые задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений. Противник превосходящими силами, форсировав водную преграду, предпринял попытку закрепиться на противоположном берегу и выбить наши войска с занимаемых рубежей. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали российские позиции силами пехоты и бронетанковой группы. Получив задачу на уничтожение и координаты целей противника, гаубичный артиллерийский, дивизион в составе которого действовал Шейн, открыл огонь по врагу. Благодаря профессиональным навыкам Шейна, был уничтожен вражеский понтон, а также танк и минометный расчет, атаковавшие наши позиции с противоположного берега. Оказавшиеся в отрыве от основных сил передовые отряды противника, были заблокированы российскими военными. Не имея возможности для отступления, украинские националисты, понеся существенные потери, сложили оружие. Смелость и профессионализм ефрейтора Юрия Шейна позволили отразить атаку противника на важном тактическом рубеже».

ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПОРАЗИЛ 28 ЦЕЛЕЙ ПРОТИВНИКА

Старший лейтенант Сергей КРАВЦОВ

Старший лейтенант Сергей КРАВЦОВ Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Сергей Кравцов со своей батареей выполнял боевые задачи по поддержке обороняющихся российских мотострелковых подразделений минометным огнем, уничтожая живую силу противника, подавляя его места скопления, а также огневые средства. Благодаря грамотно выстроенной системе ведения огня, организованной разведке и наблюдению, батарея под командованием Кравцова за четыре дня ведения оборонительных боёв поразила двадцать восемь вражеских целей. В их числе уничтоженный опорный пункт украинских националистов, бронированные автомобили, огневые позиции противника. Также в ходе сдерживания наступления врага российскими минометчиками была обнаружена диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков в количестве десяти человек, предпринявшая попытку прорвать линию обороны с фланга от направления удара основных сил врага. Прицельным огнем минометного расчета, в котором лично действовал командир батареи старший лейтенант Сергей Кравцов, вражеские диверсанты были ликвидированы».

РАНЕНЫМ СПАС ЖИЗНЬ ТОВАРИЩУ

Ефрейтор Андрей ВЫРВИН

Ефрейтор Андрей ВЫРВИН Фото: Минобороны РФ

«Ефрейтор Андрей Вырвин в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по охране важного стратегического объекта. Украинские националисты предприняли попытку атаковать район расположения российских подразделений с применением артиллерии и минометов. В результате артиллерийского залпа врага Вырвин получил осколочное ранение.

Не потеряв самообладания и, несмотря на полученное ранение, Андрей, рискуя собственной жизнью, вынес раненного товарища из-под огня противника в безопасное место, оказал ему первую медицинскую помощь и организовал его эвакуацию в медицинский отряд. Смелые и решительные действия ефрейтора Андрея Вырвина позволили сохранить жизни боевому товарищу».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Британия хочет восстановить Украину за счет российского бизнеса (подробнее)