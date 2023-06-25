Последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 июня 2023 года: Зеленский встал на сторону Пригожина, а Киев ответил за Чонгарский мост

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Несбывшаяся радость Зеленского

Хоть какая-то радость привалила Зеленскому. Сам он никаких успехов добиться не может, так решил поднять себе настроение за счет наших внутренних проблем. Киев очень порадовался "походу" Пригожина на Москву.

Да не просто порадовался, а Зеленский практически горячо поддержал действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Собственно, о том, что мятеж Пригожина - это, в первую очередь, вода на мельницу наших врагов, говорили накануне на всех уровнях. И вот хорошая тому иллюстрация: Зеленский упивается в радости, глава его офиса Подоляк - хамит и ехидничает, а начальник ГУР - воскресший Буданов - пытается даже подстроить под эти события наступление.

Только мятеж оказался весьма краткосрочным. За сутки все решили и обо всем договорились. Как заявили в Кремле: «без дальнейших жертв». А на Банковой, как сидели ни с чем, так и остались. Одна радость у Киева: в походе Пригожина Зеленский нашел повод попросить у запада еще оружия.

Наступление ВСУ откладывается

У украинского ЦИПСО новая вводная. Поменяли риторику. Теперь им надо объяснять своим жителям, что им плевать как у них дела на фронте, а главная задача - расшатать внутриполитическую ситуацию в России.

Это все нужно потому что на линии соприкосновения похвастаться откровенно нечем. Значит надо переключить внимание.

Более того, пишут, что британская разведка прислала в офис Зеленского письмо, где настоятельно объяснила, что им сейчас идти в атаку и начинать второй этап контрнаступления никак нельзя. Вы, говорят, лучше понагнетайте на информационном треке, посмотрим, как решится ситуация с Вагнером и тогда уже решим.

А что тут решать? С Вагнером-то все уже ясно. Значит, надо придумывать что-то новое.

СВО продолжается и будет продолжаться

Тем временем в Кремле «Комсомолке» рассказали, как вооруженный мятеж, который предпринял глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, повлияет на ход спецоперации. Этот вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задал политический обозреватель «КП» Александр Гамов:

- Дмитрий Сергеевич, скажите, повлияет ли эта ситуация на ход СВО?

- Ни в коем случае, - отрезал Песков. - СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление вооруженных сил Украины и операция будет продолжаться…

Учили убивать, но так и не научили

Минобороны показало двух украинских пленных, которые проходили обучение во Франции. Так сказать, по всем европейским стандартам. (На самом деле нет)

По словам мужчин, оказалось, что все это фикция, обман и показуха.

Как показала практика, за месяц хваленые французские инструктора не смогли научить даже как накладывать жгут или оказывать элементарную первую помощь. Говорить про навык штурма укреплений даже не приходится.

Но кто там точно хорошо поработал, так это психологи. Они проводили тренинги с солдатами постоянно - открыто насаждали русофобию, призывая убить побольше русских. Мало того, все те же французы ежедневно подкармливали своих учеников-украинцев наркотиками, чтобы те ощущали себя бодро и чувствовали прилив сил.

Только вот, оказавшись на передовой после такой псевдоподготовки, мобилизованные украинцы сдались в первом же бою.

«Я увидел, что такое российские войска, что такое украинские войска. Это небо и земля», – рассказал пленный Николай Павляшик.

Ответ на удар по Чонгару. Часть 1.

Пока ночью все обновляли телеграм-каналы, чтобы узнать «что там Пригожин», российские войска ударили по Украине. Ударили массово. Некоторые украинские паблики заявили, что такого удара еще не было. В этом вопросе мы им поверим. А вот в Минобороны рассказали, куда, чем и откуда били. С самолетов, «высокоточным оружием большой дальности», по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах «Канатово» в Кировоградской области, а также «Днепр».

«Все назначенные объекты поражены, - заявили в Минобороны. - Цель удара достигнута».

Это можно назвать ответом российских войск на удар Киева по мосту в Чонгаре - на севере Крыма. Потому что били по нему крылатыми ракетами «Storm Shadow». А они запускаются с самолетов. Вот теперь стартовых площадок для них стало меньше.

Ответ на удар по Чонгару. Часть 2.

Но это еще не все. Напомним, что по Чонгарском мосту Киев ударил сразу тремя крылатыми ракетами «Storm Shadow». И если бы были чуть более умелыми, то может и снесли бы мост. Поэтому Минобороны приняло решение не только уничтожить самолеты, с которых эти ракеты пускают, но и сами ракеты.

«23 июня в ответ на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив на украинской авиабазе в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожен склад с крылатыми ракетами «Storm Shadow».

Так что теперь не только неоткуда пускать, но и нечего.

Минус 24 беспилотника у ВСУ

Еще из интересного: за одни лишь сутки Киев лишился сразу 24 беспилотников. Они были успешно посажены-сбиты-перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны, а также радиоэлектронной борьбы. Цифра 24 - это по всей линии соприкосновения - в Дойкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Всего же с начала спецоперации российские бойцы уничтожили 4775 беспилотных летательных аппарата противника.

Киев прет и отваливается назад

Но несмотря на все потери - и в технике и в людях, украинские войска все-таки пытаются пробить брешь в нашей обороне на южном правлении. Атаки идут ежедневно, практически без передышек. А тут еще и мятеж в России, которым руководство ВСУ попыталось воспользоваться. Но все безуспешно. Итак, Минобороны сообщает:

- На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, успешно отражены три атаки противника.

- Резервы ВСУ выдвигались в районах населенных пунктов Новополь Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области. Но были поражены. Уничтожены два танка и шесть боевых бронированных машин.

- На Запорожском направлении отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ (района Яблоково). Работала там и авиация - били по живой силе и технике у поселков Преображенка и Новоданиловка. А у Малых Щербак уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

В общей сложности противник за сутки только на этих направлениях потерял:

- свыше 170-ти солдат

- три танка,

- три боевые машины пехоты,

- 12 боевых бронированных машин

- три автомобиля.

- боевую машину РСЗО «Град»,

- французскую самоходную артиллерийскую установка «Cezar»

- американскую артиллерийскую систему М777

- две гаубицы «Мста-Б» и одну Д-20.