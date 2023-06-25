Екатерина Варнава теряет память, а Федор Добронравов идет работать в министерство

Героиня Екатерины Варнавы - испорченная, злая, очень богатая баба. Фото: кадр из фильма

Самым оригинальным и неожиданным из сериалов, показанных на «Пилоте», без сомнения, стали «Сидоровы» - постмодернистская вещица от канала СТС. Это пародия на ситкомы, которые канал без устали крутил на протяжении десятилетий, прежде всего — на «Ворониных» (из которых пришел актер Георгий Дронов). Уверяют, что сценарий «Сидоровых» писала нейросеть. Это, конечно, мистификация, а проще говоря, вранье, - лично я не сомневаюсь, что сценарий там писали обыкновенные, и очень неглупые, живые люди. Так или иначе, в «Сидоровых» две сюжетных линии. 1) Это ситком, с дурацкими шуточками и закадровым смехом; 2) это история про то, как снимается дурацкий ситком. В рамках первой сюжетной линии глава семьи Сидоровых внезапно осознает, что он — не совсем живой человек, а персонаж комедийного сериала. Он начинает слышать смех зрителей, он начинает задаваться вопросом, почему в его жизни все так по-идиотски устроено (тесть все время зовет на рыбалку, до которой сам никогда не доезжает, у жены два интереса — пиление ногтей и секс, до которого дело никогда не доходит, теща безустанно варит щи, сын уже пять лет учится в десятом классе, на улицу выйти не получается). Вторая сюжетная линия — бэкстейдж; актеры пытаются справиться с поганым (как им кажется) сценарием. В рамках предложенной «Сидоровыми» игры они все клянут тупую нейросеть, подкидывающую им дебильные, абсурдные реплики, которые якобы невозможно произнести. Но можно быть уверенным, что точно так же замученные изматывающими съемками артисты ненавидят живых сценаристов ситкомов.

«Сидоровы» - это пародия на ситкомы, прежде всего - на «Ворониных», из которых пришел актер Георгий Дронов. Фото: кадр из фильма

Это очень смешно. Георгий Дронов жалуется, что его персонажа нейросеть определила как мужа, у которого нет ни имени, ни фамилии; играющая его тещу Татьяна Орлова переживает, что у героини «бзик на щах», и из-за чертовой нейросети она даже не понимает свою актерскую задачу («Как мне произнести «Здравствуйте», я же ничего не знаю о прошлом своей героини? Если она работала на овощебазе, надо говорить «Здрасте...») Режиссер пытается всех успокаивать. А тем временем внутри сериала терзается персонаж в поисках автора, вложившего в уста его тестя реплики типа: «Идем на рыбалку! В доме ты поймаешь только остеохондроз, из него ухи не сваришь!» (закадровый хохот).

Оценит ли целевая аудитория СТС столь тонкую штучку? Разжует ли этот постмодернизм, эту, страшно сказать, деконструкцию? Хочется верить, что да, и первая серия «Сидоровых» не останется капустником для просмотра в офисе телеканала и на фестивале «Пилот».

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Еще один сериал СТС называется «Престиж», и он более традиционный, хотя опять же, не без подвывертов. Бабушка (Ирина Розанова) рассказывает своим внукам историю на ночь, предварив это фразой «Жизнь, детки, страшнее любой сказки». Действие разворачивается в элитном жилом поселке «Престиж» - «чудо-городе», населенном королями и королевнами, князьями да княгинями».

В «Престиже» очень много персонажей, много сюжетных линий, много страстей и ненавязчивой иронии. Фото: кадр из фильма

У всех свои скелеты в шкафах, а еще есть настоящий скелет — в волшебном мире роскоши завелся «серый волк», жестоко убивший девушку, которая работала няней в богатой семье. Вообще в этой семье много нянь, и одна из них является биологической матерью того ребенка, которого воспитывает (она его бросила в детстве, а богачи усыновили, а теперь она пришла и кружит над своим дитяткой). Это просто чтобы вы оценили запутанность интриги «Престижа»: там очень много персонажей (включая столь экзотического, как филиппинский мужик, вынужденный в парике и платье выдавать себя за горничную), много сюжетных линий, много страстей и ненавязчивой иронии, много хороших актеров (Юлия Снигирь, Анна Уколова, Любовь Толкалина). Хороший ли получился сериал? Судя по первой серии, небезынтересный.

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Еще несколько слов о показанных в Иваново сериалах.

Канал «Пятница» предъявил на «Пилоте» сериал «Шеф» - о героическом, упертом, блестящем шеф-поваре (Денис Прытков из «Капельника»). У него не задался день: во-первых, по кухне шастают проверяющие, нагло намекающие на взятку, во-вторых, сумасшедшая подружка устраивает истерики по телефону, в-третьих, клиенты выкатывают идиотские претензии («почему тунец сырой, я что, должен есть сырую рыбу?»), в-четвертых, придурок-повар приготовил соус из тахини клиентке, предупредившей, что у нее страшная, вплоть до отека Квинке, аллергия на кунжут... Но герой держится, хотя до инфаркта ему, казалось бы, осталось пять минут. И очень вежливо объясняет людям, почему красное вино не сочетается с рыбой (потому что там много танинов, оставляющих во рту неправильный привкус, и, если уж приспичило пить красное с рыбой, лучше выбирать пино нуар). В целом, не оставляет ощущение, что авторы вдохновлялись недавней британской «Точкой кипения».

Но тут все чем-нибудь вдохновляются. Например, авторы сериала «Безбашенная» - старой комедией «За бортом» с Куртом Расселлом и Голди Хоун. Героиня, испорченная, злая, очень богатая баба (Екатерина Варнава) — супруга чиновника, который вот-вот должен стать мэром сибирского городка Таштагола. С визгом и причитаниями она едет в ненавистную ей Сибирь, в дороге ссорится с мужем, выскакивает из машины, оказывается одна на автотрассе, проложенной сквозь тайгу... и ее сбивает машина, за рулем которой — суровый бородатый лесник (Евгений Цыганов). Он привозит ее домой, и там оказывается, что она после травмы напрочь потеряла память. Ее удается убедить в том, что она — супруга лесника и мать его детей. Ну, и понятно, как дальше будет разворачиваться действие — по линии перевоспитания мажорки. Не сказать, что впечатление от первой серии ошеломительное, но сама идея столкнуть блестящую комедиантку, звезду Comedy Woman Варнаву с отличным и очень опытным актером Цыгановым выглядит очень перспективной.

Виктор Молодцов (Федор Добронравов) сталкивается со своей давней пассией (Елена Яковлева) и узнает, что у них есть дочь. Фото: кадр из фильма

«Мастодонт» - история про пожилого человека по имени Виктор Молодцов (Федор Добронравов), чиновника из мэрии провинциального городка Зауральска, который безосновательно называют «русской Швейцарией». Он случайно сталкивается со своей давней пассией (Елена Яковлева). И узнает, что в стародавние времена она родила ему дочь, которая нынче работает в Министерстве цифрового и перспективного развития. Ну, то есть непонятно, правда ли он ее отец или нет. Но Молодцов все равно едет в Москву и устраивается в министерство, чтобы работать под началом своей предполагаемой дочки. Он весь из себя стародум (друг честных людей), приятель (Дмитрий Харатьян) говорит ему: «Тебя в 85-м заморозили». Своих подчиненных в министерстве он заставляет не отфутболивать жалобы граждан, а, например, лично ехать к ним домой и устанавливать телевизионную антенну (а то старая сломалась). Дочка (не знающая, что она дочка) от таких методов в ужасе, но все же соглашается взять «мастодонта» на испытательный срок.