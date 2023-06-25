На Соборной площади Петропавловской крепости в Петербурге состоялся выпуск офицеров ВИФК

Церемония прошла на Соборной площади Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Фото: МО РФ

На Соборной площади Петропавловской крепости Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония выпуска офицеров Военного института физической культуры.

История Военного института физической культуры берет свое начало с 17 мая 1909 года. Фото: МО РФ

«Среди выпускников победители и призеры чемпионатов и кубков России, Европы, Мира, различных международных соревнований, а также среди Вооруженных Сил. В строю выпускников находится 31 мастер спорта России, многие из выпускников удостоены этого звания в двух и более спортивных дисциплинах», - прокомментировали кадры с места торжественного события в Минобороны России.

Среди выпускников - победители и призеры чемпионатов и кубков России, Европы, мира. Фото: МО РФ

Начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил России полковник Андрей Зыков и начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман также вручили дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки о высшем образовании выпускникам из Азербайджана, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Экваториальной Гвинеи.

Начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил России полковник Андрей Зыков. Фото: МО РФ

«Как показывает опыт боевых действий современное оружие ничего не стоит, если им не владеют профессиональные, мотивированные и физически развитые воины», - заявил полковник Андрей Зыков вручая дипломы молодым офицерам.

СПРВКА «КП»

История Военного института физической культуры берет свое начало с 17 мая 1909 года, когда остро встал вопрос о создании высшего военно-учебного заведения, которое занималось бы подготовкой военно-физкультурных кадров для армии и флота. Именно в этот день, Высочайшим повелением Императора Всероссийского Николая II, учреждена Главная гимнастическо-фехтовальная школа. Стоит отметить, что прикладная направленность обучения всегда была актуальна.

Военный институт физической культуры – единственный в стране вуз, готовящий кадры военно-физкультурного профиля. Фото: МО РФ

Военный институт физической культуры – единственный в стране вуз, готовящий кадры военно-физкультурного профиля. Он позволяет молодым людям соединить увлечения спортом и стремление к военной службе. С окончанием личной спортивной карьеры наши выпускники по-прежнему чувствуют себя востребованными. Ведь физическая подготовка военнослужащих – фактор, напрямую влияющий на боеготовность Вооруженных Сил России.