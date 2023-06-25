От кардинальных перемен погоды до землетрясений и извержений: NASA предупредила об опасной аномалии

Ученые называют феномен Airglow. Фото: Skies Alive Photography

Термосфера – слой атмосферы, который начинается в 80 километрах над Землей и простирается до высоты 600 километров. Выше – экзосфера и космическое пространство. Термосфера включает в себя ионосферу, наполненную заряженными – ионизированными - частицами.

За тем, что происходит над Землей в беспокойном «хозяйстве», остро реагирующем на солнечное и космическое излучение, 21 год наблюдает NASA с помощью спутника TIMED (Thermosphere, Ionosphere, Mesosphere, Energetics and Dynamics) – оценивает, в том числе, температуру термосферы. И высчитывает «Термосферный Климатически Индекс» (TCI), выражая его в энергетический единицах – в ваттах.

Строение атмосферы. Фото: NASA

Чем выше индекс, тем «жарче» наверху.

Как сообщил Мартин Млинчак (Mlynczak Martin) ведущий исследователь миссии TIME – ученый, который ввел в обиход TCI), разогрев термосферы достиг максимального за 20 лет уровня – 0,24 тераватта (Твт) – 1 Твт равен 1 триллиону ватт.

В повышении температуры виноваты участившиеся геомагнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, корональными выбросами (CME) и солнечным ветром, сквозившим из множества дыр на светиле. Свой вклад вносили и комические лучи, накачивая термосферу энергией.

Термосфера разогревается, следуя солнечным циклам. Фото: NASA

Обычно избыточное тепло уносится в космос – верхние слои атмосферы постепенно остывают. Но не сейчас - потоки солнечной плазмы, обрушивающиеся один за другим, не дают температуре опуститься.

Наибольший вред, по словам Мартина, нанесли сильнейшие за последние 6 лет бури – 24 марта и 24 апреля 2023 года. Термосфера продолжает нагреваться.

Солнце на максимуме цикла активности (слева) и на минимуме. Очередной максимум ожидается в 2025 году. Фото: NASA

Прямое следствие феномена: расширение атмосферы, об которую станут тормозить спутники, летающие относительно низко. Начнут падать. Несколько спутников Илона Маска - SpaceX Starlink – уже упали.

Косвенное следствие: сумбур в ионосфере, находящейся внутри термосферы. Это может спровоцировать всевозможные катаклизмы – от аномалий в погоде, до землетрясений и извержений вулканов.

Килауэа на Гавайях, Ключевская сопка на Камчатке уже начали.

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