Самые ожидаемые сериалы 2023-2024 годов: Безруков отправляется в суд, Анна Михалкова — в Турцию, а Юрий Стоянов — в мир стендапа

Судя по трейлеру, жизнь у героя Сергея Безрукова была насыщенная, как у Джеймса Бонда. Фото: кадр из фильма

Наверное, самым любопытным событием деловой программы «Пилота» стала презентация семи сериалов, находящихся в производстве. Не тратя понапрасну слов, перечислим их.

«Плевако». Жизнеописание знаменитого адвоката Федора Никифоровича Плевако (1842-1909; ударение в фамилии на последнем слоге). Судя по трейлеру, жизнь у него была насыщенная, как у Джеймса Бонда: его все время бьют, а он дает сдачи, потом отправляется в суд и защищает там униженных и оскорбленных, а потом идет в ресторацию кушать стерлядь в шампанском. Дорогой сериал, представляющий дореволюционные роскошь и трущобы во всей их живописности. В «Плевако» 231 персонаж, а заглавную роль играет Сергей Безруков.

Проект «Банда ЗИГ ЗАГ» основан на реальных и весьма прискорбных событиях. Фото: кадр из фильма

«Банда ЗИГ ЗАГ». Проект телеканала РЕН ТВ, основанный на реальных и весьма прискорбных событиях: в блокадном Ленинграде зимой 1941-42 годов действовала опасная банда, работавшая на фашистов. «Одна из главных целей бандитов — это подрыв продовольственного снабжения осажденного города путем изготовления поддельных талонов и карточек, а также выполнение других диверсий по заданиям Абвера», - сообщают в официальном синопсисе. Название банды, «ЗИГ ЗАГ», расшифровывается как «Защитники интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера». Естественно, речь в сериале, показ которого будет приурочен к 80-летию снятия блокады, пойдет о том, как с этой бандой боролись. Главную роль играет Игорь Петренко.

Глеб Калюжный сыграл молодого и амбициозного стендапера Даню. Фото: кадр из фильма

«Трепачи». Молодой стендап-комик приезжает в Москву и снимает комнату у пожилого, одинокого советского юмориста, который, кажется, потратил все 60 лет своей жизни зря. Они, конечно, поначалу не ладят. И, конечно, в конце концов подружатся — потому что только вместе они смогут добиться успеха. Стендапера играет Глеб Калюжный, юмориста — чудесный Юрий Стоянов, переживающий в последнее время настоящий ренессанс в качестве сериального актера.

Создатели проекта и не думают скрывать, что вдохновлялись знаменитым фильмом Люка Бессона. Фото: кадр из фильма

«Леон». Проект Пятого канала, вдохновленный знаменитым фильмом Люка Бессона (чего создатели и не думают скрывать). Снова история отношений взрослого мужчины и девочки, только герой — не киллер, а совсем наоборот. Это «история брутального полицейского, который после трагической гибели жены стал отцом-одиночкой. 10-летняя дочь не отпускает его ни на минуту, а он не может бросить любимую работу. Постепенно они становятся лучшими напарниками».

«Огни большой деревни». Документальный сериал, съемки которого шли в деревнях по всей России. Судя по всему, мы увидим целую галерею портретов чудиков и пассионариев, которые не хотят ехать в город, а планируют развивать свои родные края.

«Династия». Проект, снятый для Первого канала; история безумно богатой семьи, в которой все было очень хорошо, пока не стало очень плохо. Отношения мужа и жена разладились, трое детей (двое взрослых и один подросток) ужасно страдают. Главную женскую роль играет Алена Бабенко.

Как сказал продюсер Игорь Мишин, пока снята треть. Фото: кадр из фильма

«Третий в постели». Новый проект одного из самых интересных режиссеров России Бориса Хлебникова. Как сказал продюсер Игорь Мишин, пока снята треть, остальные две трети «пишутся», и будут сняты в ближайшее время. Это история супругов (Александр Робак и Анна Михалкова), чей брак находится на грани краха; они отправляются в Турцию, где занимаются бесконечными пикировками. Ну и, естественно, переживают различные приключения; возможно, благодаря им брак еще удастся как-то починить.

Когда презентации закончились, гостям «Пилота» и журналистам предложили проголосовать — выбрать сериал, который им показался самым интересным. Я, не раздумывая, проголосовал за «Третьего в постели», и что-то мне подсказывает, что большинство поступило так же.

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