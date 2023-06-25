Минобороны России сообщило об уничтожении более 800 солдат ВСУ за сутки

Позиции боевиков ВСУ, вооружение и боеприпасы полностью уничтожены. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

В течение суток вооруженные формирования Украины продолжили свои вылазки на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что наибольшее число военнослужащих ВСУ потеряло в своих безуспешных атаках на Донецком направлении в районе Артемовска.

«Грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника. В ходе боев потери противника составили до 430 украинских военнослужащих военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30», - перечислил генерал-лейтенант.

Также ВСУ понесло большие потери на других направлениях: на Краснолиманском до 130 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком свыше 170, на Купянском до 25, на Херсонском свыше 50.

Кроме 805 украинских военнослужащих, наши воины уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США и другую бронетехнику НАТО, сожгли склады с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны, 60-й, 65-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, ликвидировали две диверсионные группы врага.

Силами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины, 108 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.

Конашенков отметил хорошую боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что перехватили тактическую ракету «Точка-У», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и четыре украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

444 - самолета.

240- вертолетов.

4779 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10348 танков и других боевых бронированных машин.

1131 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

5228 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11179 - единиц специальной военной автомобильной техники.