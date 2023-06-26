Мы собрали последние новости о происходящем вокруг Украины на 26 июня 2023 Фото: REUTERS

Десять атак ВСУ отбиты под Артемовском

«Южная» группировка войск на Донецком направлении в районе Артемовска за сутки отразила 10 (!) атак ВСУ в районах Орехово-Василевки, Курдюмовки, Ягодного, Зализнянского и Дубово-Василевки и еще четыре - в районах Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Первомайского. Противник потерял до 430 бойцов, 11 БМП, 7 автомобилей, три пикапа, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ в Авдеевке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре украинские атаки, вывела из строя две украинские ДРГ, до 130 националистов, три бронемашины, два пикапа, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отбила две атаки 128-й бригады теробороны у Приютного, а на Запорожском направлении — атаку 47-й мехбригады ВСУ в районе Работино. Потери националистов - свыше 170 бойцов, танк, четыре бронемашины, три автомобиля, по две гаубицы «Мста-Б» и Д-20 и одна Д-30, а также склад боеприпасов 65-й мехбригады ВСУ в Кушугуме. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала до 25 боевиков и два пикапа. Силы ПВО перехватили тактическую ракету «Точка-У», снаряд РСЗО HIMARS и четыре БПЛА.

Киев продолжает надеяться на «саммит мира»

Андрей Ермак, глава офиса украинского президента, сообщил, что Киев мечтает провести глобальный «саммит мира» именно в незалежной. По его данным в столице Дании прошли консультации по ключевым принципам мира с советниками по вопросам нацбезопасности из Британии, Бразилии, Дании и ряда других стран — там украинская делегация открыла собеседникам глаза на принципы «формулы мира» от Зеленского. По сведениям Ермака, многие государства уже выразили готовность провести у себя этот саммит, но Киев хочет все флаги в гости к ним. Чтобы для пущей убедительности опять распихать гостей по бункерам при очередной «воздушной атаке» злых «русских ракетчиков»?

Берлин продолжает слать самостийной зенитные установки

Welt am Sonntag сообщает, что ФРГ до конца года отправит Киеву еще 45 зенитных самоходных установок Gepard. Это вдобавок к уже переданным 34 немецким зениткам, а еще полтора десятка будут доставлены в незалежную в ближайшие недели. Берлин гонит эту технику совместно с Вашингтоном «для укрепления противовоздушной обороны Украины». И ведь они всерьез считают, что что-то там укрепляют в этой несчастной стране своим железом?

США должны извлечь урок из "скандального провала" ВСУ

Кристофер Роуч, обозреватель American Greatness, пишет, что большие потери украинской армии в ходе наступления должны стать для Вашингтонам серьезным уроком и предупреждением. Роуч, констатируя низкую эффективность украинских подразделений, прошедших ускоренные курсы боевой подготовки в странах НАТО, заявляет: «Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для США и курсантов, изучающих военное дело». Ранее обозреватель того же издания Виктор Дэвис Хэнсон сделал вывод, что запросы Киева по поставкам оружия ударили по обороноспособности и мировому влиянию США — поскольку Вашингтон не в состоянии одновременно удовлетворять потребности Киева и обеспечивать военную поддержку Тайваня. Сидя на двух стульях, можно штанишки порвать.

В Крыму готовят документы о признании незаконным акт от 1954 года

Сергей Трофимов, глава комитета по законодательству крымского парламента, заявил, что рабочая группа при этом законодательном органе подготовила запросы в Конституционный суд по вопросу легитимности и отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Проект запроса будет представлен на открытии осенней сессии парламента. 20 июня рабочая группа крымского парламента пришла к выводу, что в 1954 году для передачи Крыма в состав УССР никаких оснований не было. А никто в этом и не сомневался, кроме выдающихся киевских «историков».

В самостийной шокированы провалом «ростовского мятежа»

Михаил Подоляк, советник главы офиса шестого президента незалежной, выразил глубокое разочарование действиями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после его субботнего решения развернуть колонны группировки и отвести из Ростова-на-Дону в полевые лагеря. Шокированный «отступлением» Подоляк назвал выбор Пригожина «феноменальным»: «Вы же почти свели на нет власть Кремля, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете». Подоляк признал, что Киеву было бы выгодно, чтобы в России началась «полноценная гражданская война» для завершения конфликта на Украине. На чужом горбу въехать в рай не получится, придется на своем собственном вкатываться в ад.

У Доминатора поехала крыша на почве конфликта на Украине

Доминик Гашек, двукратный обладатель Кубка Стэнли, хочет убедить членов Европарламента не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе. 11 июля бывший вратарь по прозвищу Доминатор, завершавший карьеру в московском «Спартаке», поговорит с влиятельными депутатами от основных фракций и комитетов и главой Европарламента Робертой Метсолой. Гашек требует отстранить российских и белорусских спортсменов от любых турниров, в частности, от участия в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. 58 лет прожил, а ума не нажил.

Во Франции обнаружили на Украине 40 миллионов человек, вместо 30

Клеман Бон, министр-делегат по делам Европы при МИД Франции, скептично оценил шансы незалежной на полноценное вступление в Евросоюз. В эфире телеканала LCI Бон назвал причины, которые замедляют принятие Украины в ЕС: это аграрный потенциал и высокая численность населения страны. Он отметил, что вначале Евросоюзу необходима реформа финансовой системы. И заявил: «Вступление в ЕС страны, которая насчитывает 40 миллионов жителей и является крупной сельскохозяйственной державой, очевидно, станет потрясением для бюджета Евросоюза». Но ваша военная поддержка Киева максимально уменьшает население этой страны и не оставляет ей шансов производить много агропродукции.