Выводы экспертов: действия Пригожина были спланированы заранее, Украина начала наступление сразу же, а российская элита подкачала

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Политолог Марат Баширов: Все факты говорят о том, что действия Пригожина спланированы заранее (подробнее)

2 место. Дмитрий Саймс: Байдена не запугаешь украинскими гробами (подробнее)

3 место. Военкор Александр Коц: Главное военным сейчас делать свою работу, а не устраивать мятеж (подробнее)

4 место. «Сам бы я в такой батискаф не полез»: создатель аппаратов «Мир» высказался про батискаф «Титан» (подробнее)

5 место. Как российские элиты на самом деле проявили себя во время мятежных событий (подробнее)

6 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украинцев никому не жалко – ни американцам, ни англичанам, ни немцам (подробнее)

7 место. Полковник Баранец: Минобороны предлагало Пригожину войти в свой состав, чтобы действовать едино (подробнее)

8 место. Военный эксперт Александр Артамонов: Наступление Украины началось одновременно с акцией Пригожина (подробнее)

9 место. Британия хочет восстановить Украину за счет российского бизнеса (подробнее)

10 место. Представлены новые российские сериалы, «Последний герой» возвращается, а Михаил Ефремов захотел в зону СВО (подробнее)