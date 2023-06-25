Сотня гидов со всей России на «Уральском экспрессе»: в Екатеринбурге отметили День молодежи прямо в вагонах поезда

Фото предоставлено пресс-службой РМ

Утром 24 июня на вокзале Екатеринбурга особенно людно. Все взгляды прикованы к поезду, приехавшему из прошлого: ретро вагоны красуются на первом пути, а возле них около сотни молодых, шумных и веселых ребят. Это гиды, экскурсоводы сообщества «Проводники смыслов» программы «Больше, чем путешествие» из 32 регионов, блогеры сферы туризма, прибывшие в Екатеринбург еще накануне, на праздник Дня молодежи.

Впервые он вышел за пределы привычных площадок, поэтому молодых людей ждали не только в поезде, но и на борту самолета, на пароходе и на станции метро. Все эти активности в необычных локациях - программы Росмолодежи, направленных на формирование профессиональных сообществ.

В Екатеринбурге молодые и амбициозные экскурсоводы два дня открывали для себя много нового, в том числе о программе «Больше, чем путешествие», которая позволила свыше 100 тысячам человек увидеть уникальные места России, познакомиться с местными университетами, промышленными предприятиями, принять участие в разработке локальных социально значимых проектов. Но самым насыщенным выдалось 24 июня, ведь целый день поезд приключений «Открывая Россию» знакомил ребят с уральским краем.

ПОЕЗД ПРИКЛЮЧЕНИЙ «ОТКРЫВАЯ РОССИЮ», ОН ЖЕ «УРАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» ДО СТАНЦИИ ШУВАКИШ

Проводницы в костюмах под стать ретро-поезду заботливо провожают участников в купе. «Уральский экспресс» двинется в путь с минуты на минуту.

И вот вагоны один за другим тронулись с вокзала навстречу уральскому лесу до станции Шувакиш. Ведущий всех зовет в вагон-бар, где выступает советник главного редактора «Комсомольской правды», продюсер экспедиций «КП», сценарист документальных фильмов Рамиль Фарзутдинов.

Фото предоставлено пресс-службой РМ

Желающие послушать мастер-класс о том, как организовать экспедиции в отдаленные края, начиная от Сибири до Дальнего Востока, мигом заняли все свободные места. Эксперт рассказывает о личном опыте путешествий к знаменитому Перевалу Дятлова, о том, как отправится к загадочному Патомскому кратеру, эпицентру взрыва Тунгусского метеорита и в другие манящие места. Вопросы поступают почти без перерыва.

Он считает, что важен не только сам по себе молодежный туризм, но и роль гидов и экскурсоводов в турах.

- Хороший гид может дать очень много любопытной информации, которой без него вы попросту не узнаете. Лучше один раз послушать хорошего экскурсовода, чем сто раз посмотреть интересующие вас места без него, продолжает администратор десятков экспедиций «Комсомольской правды».

За оживленной беседой никто не заметил, как поезд приключений прибыл на первую остановку – Шувакиш. Здесь всего год назад построили вокзал в стиле русского деревянного зодчества, все в точности как столетия назад.

- Мы в полном восторге от сегодняшнего дня! Столько впечатлений, столько нового опыта, что и не описать, очень рады, что стали участниками, - рассказывают «КП-Екатеринбург» две девушки из Нижнего Новгорода. – У нас немного разный состав в группе, трое – педагоги, а вот наша подруга – гид, водит нас по Екатеринбургу, целые гастрономические экскурсии устроила, - смеются Ксения и Елизавета.

Внутри деревянного вокзала для публики играет живая музыка: музыканты исполняют хиты из советских фильмов на пианино и скрипке, слушатели активно подпевают. В соседних кабинетах девушки фотографируются в костюмах проводников прошлого столетия, а кто-то изучает антураж станции.

«ВСЕЛЕННАЯ ЧЕХОВА» И РЕТРО АВТОМОБИЛИ

Громкий гудок паровоза, только что прибывшего на станцию для смены состава, заставил всех выбежать на улицу, к смотровой площадке. Участники мигом выстроились в очередь ради фото. Через несколько минут ретро-поезд двинулся к Верхней Пышме.

Фото предоставлено пресс-службой РМ

Во время пути активности в вагоне-баре продолжились. Теперь микрофон занимают уже сами участники мини-экспедиции. Накануне, 23 июня в «Точке кипения» сотня гидов не только расширяла знания о проекте «Больше, чем путешествие», но и разрабатывала собственные туристические маршруты для своего родного края. В конце выбрали две лучших разработки, и это главный результат всей поездки.

Группа экскурсоводов из Таганрога, чей проект выиграл, презентовала его перед всей публикой. Они придумали «Вселенную Чехова», так как Таганрог – родина классика. Здесь и Вишневый сад, и отсылки к его биографии. Концепцию ребят оценил и заместитель гендиректора «Больше, чем путешествие» Станислав Киреев.

Тем временем «Уральский экспресс» прибыл на станцию в Верхней Пышме. Вся группа направилась на экскурсии по Музейному комплексу УГМК, где собрана коллекция автомобильной техники с начала XX века и авиация военного времени.

Набравшись впечатлениями, молодые экскурсоводы двинулись обратно к Шувакишу. По пути вторая группа, чья идея выиграла на голосовании, представила ее публике. Экскурсионный маршрут «Арт-экспедиция Карман-Синдзикау» презентовала участница проектной мастерской из Кемерова Алина Максимова.

- Наша команда представила двухчасовую экскурсию в село Северной Осетии Карман-Синдзикау. Это место, где жил и работал осетинский скульптор XIX века, скульптор примитива Сосланбек Едзиев. Он построил там дом и создал большое количество скульптурных памятников. В этом же селе сегодня живет современная художница Осетии Людмила Караева, – говорит девушка.

Идея направлена на соединение искусства в прошлом и настоящем благодаря VR-технологиям. Обе идеи для молодежных экскурсий будут предложены для реализации в этих регионах.

Насыщенный День молодежи завершился зажигательными танцами под хиты Ивана Чебанова.

Фото предоставлено пресс-службой РМ