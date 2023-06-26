Как прокурор и «Комсомолка» увольняли депутатов за высокие тарифы ЖКХ

До сих пор Копейск был знаменит лишь своей газетой «Копейский рабочий», с которой фотографировались и Джонни Депп, и Джеки Чан, и обозреватель «КП» Владимир Ворсобин (в центре). Но теперь Копейск - город, где слово закона выше любых связей и договоренностей. Фото: Личный архив Владимира Ворсобина

Глубоко в России, в рабоче-арестантском городе Копейске Челябинской области, происходят странные, невероятные события. Местная прокуратура вспомнила про Закон о противодействии коррупции, причем самой экзотической его части - статье 11, части 1: «О конфликте интересов». И решила наказать местных депутатов, которые проголосовали за повышение тарифов ЖКХ, будучи владельцами и сотрудниками жилищных компаний.

То есть - получается - депутаты хитро подняли доходы сами себе.

Пару месяцев назад я ездил по этому поводу в Копейск и написал в «Комсомолке» язвительный репортаж «Коммунальное чтиво: Прокуратура решила уволить депутатов за высокие тарифы ЖКХ».

Картина передо мной развернулась эпическая.

Зампрокурора Копейска Максим Хабибуллин потряс городок. Он принялся решительно бороться с тем, чем трудно удивить Россию.

В ней, как известно, постоянно кто-то кого-то куда-то по блату устраивает, по-родственному продвигает и по-дружески назначает. Но Хабибуллин, этот неистовый донкихот XXI века, решил навести в Копейске порядок.

- Вы серьезно?! - недоверчиво спрашивал я прокурора. - Ведь если так дело пойдет, если не назначать на хлебные должности родственников, не лоббировать для племянников и друзей жирные подряды - куда покатится мир?!

Что будет с нами и нашей экономикой без цементирующей дозы «конфликта интересов»?!

- Но закон же, - растерянно отвечал Хабибуллин.

Так я и оставил два месяца назад копейского прокурора - в борьбе.

И вот пришла новость.

Заместитель прокурора Копейска Максим Хабибуллин потряс городок своей решительной борьбой против решения депутатов взвинтить тарифы ЖКХ. В него мало кто верил, но у него получилось. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Прокуратура добилась своего. Копейский городской суд прекратил полномочия пяти депутатов местного собрания, которые выступали за повышение тарифов на услуги ЖКХ, - Дмитрия Фещака, Ларисы Белозерцевой, Елены Завражной, Ивана Самохвалова и Николая Сединкина.

Вот вам, пожалуйста, и судебный прецедент!

Созрела даже смелая идея - не стоит ли поручить решительно всем районным прокурорам зафиксировать все имеющиеся конфликты интересов? И отправиться, как Хабибуллин, в суд. На грузовике, набитом делами.

А на освободившиеся места набрать тех, кто без блата…

Представляете, как заработают в России социальные лифты! Как изменится многое вокруг…

P.S. Когда я поинтересовался у своего друга, известного краснодарского адвоката Алексея Иванова, как работает в России закон «О конфликте интересов», тот заявил просто: «Никак».

«Типичный случай - адвокат пишет жалобу на должностное лицо, но бумага спускается именно тому чиновнику, чьи действия обжалуются. И тот готовит ответ: «нарушений не выявлено».

Логики в этом никакой. Дело заминается… Ведь никто всерьез не рассчитывает, что кто-то будет копать под самого себя?!

- Что с этим делать? - вздохнул Алексей. - Надеяться. Что эта относительно новая для России норма все-таки со временем приживется...

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