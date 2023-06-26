Очки для пришельцев и карманные галоши: самые безумные и интересные вещицы, которые можно купить в интернете

300 руб. Фото: aliexpress.ru

Третий глаз

Мода, куда ж несешься ты? У обитателей этой бренной планеты в большинстве своем еще два глаза. Но китайские производители решили, что это не так уж важно. И продают очки с тремя линзами. Может быть, для тех, у кого вот-вот раскроется третий глаз? Никакого утилитарного объяснения этой конструкции нет.

Часы-вентилятор

750 руб. Фото: aliexpress.ru

В последние годы портативные вентиляторы очень популярны: настольные, ручные, даже нашейные. Теперь появились наручные. Работает от аккумуляторов, дуть может до трех часов с разными скоростями. Еще и фонарик имеется. В рекламе производитель демонстрирует, как счастливы с таким гаджетом велосипедисты, бегуны и покорители гор. Только покупатели пишут: уж больно мерзнет рука. А еще немеет. Ибо пропеллер обдает потоком прохлады, только если держать его прямо напротив лица. А держать долго руку на весу - это уже фитнес, а не релакс.

Прозрачная палатка

3000 руб. Фото: aliexpress.ru

Наверное, это решение подойдет интровертам, которые нашли в себе силы отправиться в поход, но лишний раз контактировать с внешним миром не готовы. И при этом очень уж хотят смотреть по сторонам. Других сценариев использования такой палатки придумать сложно. Для наглядности производитель поставил внутрь стул, как бы показывая: «Друг, тут можно сидеть, но полежать не выйдет». При всех недостатках палатку оценили любители ночной летней рыбалки: чтобы комарье не заело, можно спрятаться в шатре, высунуть только удочку через окошко на молнии.

Лампа-убийца

2000 руб. Фото: aliexpress.ru

Название производитель выбрал шокирующее, из серии «Человек-бензопила» или «Киборг-убийца». Прибор призван казнить комаров. Правильно он называется фотокаталитическая лампа. В ней ультрафиолетовый фонарь (насекомые летят на свет), она слегка греется (комары распознают тепло), а еще жарит разрядами тока любопытных кровососущих. Ток слабенький, но для паразитов губительный. Но самое крутое в этом товаре - это восторги комментаторов из разных стран, шарма которым придает автоматический перевод (см. фото).

Надувные подстаканники

350 руб. Фото: aliexpress.ru

Хоть в бассейн, хоть в джакузи. Вещь однозначно для тех, кто все в этой жизни уже приобрел и ищет, куда бы еще потратить деньги. Однако заметим, что покупатели в восторге и жмут искренние пять звезд в качестве оценки товару. Особенно рады дети.

Портативные резиновые сапоги

400 руб. Фото: aliexpress.ru

Без шуток: идеальное решение для капризной летней погоды. Такие портативные галоши и белые кроссовки, и открытые дамские босоножки от грязи уберегут. Самое классное, что их можно свернуть и аккуратно сложить в карман или сумку. Главное, не постесняться надеть их в большом городе. Хотя прохожие скорее позавидуют вашей смекалке, нежели удивятся чудачеству.

Шлепки для тех, у кого не взошла лужайка

500 руб. Фото: aliexpress.ru

В качестве стельки в этих сланцах искусственный газон. Видимо, для тех, кто мечтал этим летом побегать босиком по травке, но зелень не взошла. Удивляет, с какой скрупулезностью был сымитирован газон: в нем даже есть пожухлые прожилки якобы высохшей травы.