Попытка мятежа ЧВК «Вагнер: Какие уроки мы должны извлечь?

Несмотря на толпы зевак в центре Ростова и сотни шуток в сети, ситуация была серьезной. Вагнеровцы, окружившие здание штаба Южного военного округа, готовы были вступить в бой по первому приказу. Фото: Эрик РОМАНЕНКО/ТАСС

Сергей Степашин, экс-премьер России, бывший глава ФСБ:

- Владимир Путин в своем обращении сравнил ситуацию, с которой мы столкнулись, с событиями 1917-го. Тогда большевики предали и развалили армию. И мы проиграли Первую мировую. Точнее, не проиграли, а не стали победителями. Надо учить историю, чтобы не повторять ошибок. И делать выводы. В том числе органам госбезопасности. Какие? Надо знать, кого мы вооружаем.

Олег Кожемяко, губернатор Приморья, 10 раз был в зоне СВО:

- Не стоит личные амбиции и недовольство тем или иным военачальником ставить выше долга, который ты выполняешь, защищая Родину. Нельзя в тот момент, когда наступает противник, затевать смуту. Полагаю, эти уроки понятны каждому.

Александр САПОЖНИКОВ, экс-мэр Читы, доброволец в зоне СВО:

- Пока колонны «Вагнера» двигались по России, я из госпиталя, где нахожусь, связывался с боевыми товарищами, которые были на передовой. Наше общее мнение: уроки должны извлечь и те, кто оказался в этой колонне. Нельзя покидать зону боевых действий. Когда боевой брат поднимает на брата оружие, это плохо. Не должно быть такого. Не должно!

Анатолий Куликов, генерал армии, экс-вице-премьер, бывший глава МВД РФ:

- Это могло обернуться катастрофой для страны. Отсюда урок: когда возникает такая ситуация, ни в коем случае нельзя допускать ее развития до такого состояния. Выход можно было сразу найти.

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- В ситуации с Пригожиным возникло недопонимание. Когда обе стороны подошли к конфликту, надо было садиться за стол и разговаривать.

Бедрос Киркоров, певец:

- Внутри страна всегда должна быть в безопасности. Все должны верить президенту. Все должны уважать Россию.

Виталий Милонов, депутат Госдумы, служит про контракту в зоне СВО:

- Нельзя сосредотачивать большие военные ресурсы в частных руках. Действия вагнеровцев - нарушение военной присяги. Но юридического последствия для них не будет. Ведь они не заключали контракты с Минобороны, не подчинялись воинской дисциплине. И еще урок. Даже скептики не стали поддерживать мятеж, все выступили против действий ЧВК. Я видел, как десятки обычных людей публикуют цитаты Владимира Путина, его фотографии. Мы показали единство.

Алена Чеснокова, мать четверых детей:

- Мы получили удар в спину от человека, которому верили. А он подставил своих подчиненных, пытался заставить их творить то же самое зло, с которым они боролись сами. Доверяй, но проверяй!

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