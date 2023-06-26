Анекдоты: Пельмени в морозилке - они как пятитысячная купюра, случайно забытая в зимней куртке

Молодая жена говорит мужу:

- Дорогой, мне так трудно сразу отказаться от своих девичьих привычек...

- И не надо, дорогая, продолжай брать деньги у твоего папаши, как будто ничего не случилось!

* * *

У памятника:

- Ай, какой красивый армянин! Совсем молодой умер!

- Ну что вы, это же Пушкин, русский поэт!

- Какой Пушкин, какой русский?! Не видишь - надпись: «ГАЗОН ЗАСЕЯН».

* * *

Свидетели Иеговы, позвонившие в квартиру пьяного преподавателя философии, приняли ислам прямо возле домофона.

* * *

Буратино заходит в учительскую с двумя поленьями в руках:

- Родителей вызывали?

* * *

Один наркоман в гостях у другого. Пыхнули и сидят на кухне.

Заходит маленькая такса и начинает есть из миски. Один наркоман смотрит на нее и говорит другому:

- Что-то у твоей собаки ноги очень короткие...

Второй тоже долго и внимательно смотрит на таксу, потом говорит:

- Да не-е-е... До пола вроде достают...

* * *

Вот бы Чумак с Кашпировским сейчас на зарядке электромобилей по телевизору разбогатели!

* * *

В разгар вечера на эстраду выходит хозяин ресторана и объявляет:

- А сейчас - белый ужин! Дамы угощают кавалеров!

* * *

Вчера выбирала блендер. Какие же они дорогие!

Решила купить новую стиральную машину. В принципе, если выбрать режим и загрузить много продуктов, сойдет как блендер.

* * *

Фитнес-браслеты - те же тамагочи, с той лишь разницей, что тупое животное, которому ты пытаешься не дать сдохнуть, - это ты.

* * *

Знаете ли вы, что, если будете работать голым на даче, ваши соседи построят вам забор абсолютно бесплатно для вас.

* * *

Комната этажом выше сдается посуточно.

Снял на сутки, чтобы узнать пароль от Wi-Fi.

* * *

Почему до сих пор не придумали шоу, где плоскоземельщики ищут край света?

* * *

Вчера приготовила на ужин макароны с соусом. Соуса осталось еще много, так что сегодня опять отварила макароны, чтобы использовать оставшийся соус. Макарон получилось слишком много, завтра опять придется делать к ним соус.

Как разорвать этот порочный круг?!

* * *

Компания по производству газонокосилок «Накося-выкоси!».

* * *

- Как я могу ехать, если у тебя не хватает педалей? В автошколе их было три!

- У меня автомат!

- Не угрожай мне!

* * *

Одна подруга - другой:

- Слышала, ты замуж выходишь...

- Должна же я хоть кому-то жизнь испортить...