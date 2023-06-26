Анекдоты: Пельмени в морозилке - они как пятитысячная купюра, случайно забытая в зимней куртке

Молодая жена говорит мужу:
- Дорогой, мне так трудно сразу отказаться от своих девичьих привычек...
- И не надо, дорогая, продолжай брать деньги у твоего папаши, как будто ничего не случилось!
* * *
У памятника:
- Ай, какой красивый армянин! Совсем молодой умер!
- Ну что вы, это же Пушкин, русский поэт!
- Какой Пушкин, какой русский?! Не видишь - надпись: «ГАЗОН ЗАСЕЯН».
* * *
Свидетели Иеговы, позвонившие в квартиру пьяного преподавателя философии, приняли ислам прямо возле домофона.
* * *
Буратино заходит в учительскую с двумя поленьями в руках:
- Родителей вызывали?
* * *
Один наркоман в гостях у другого. Пыхнули и сидят на кухне.
Заходит маленькая такса и начинает есть из миски. Один наркоман смотрит на нее и говорит другому:
- Что-то у твоей собаки ноги очень короткие...
Второй тоже долго и внимательно смотрит на таксу, потом говорит:
- Да не-е-е... До пола вроде достают...
* * *
Вот бы Чумак с Кашпировским сейчас на зарядке электромобилей по телевизору разбогатели!
* * *
В разгар вечера на эстраду выходит хозяин ресторана и объявляет:
- А сейчас - белый ужин! Дамы угощают кавалеров!
* * *
Вчера выбирала блендер. Какие же они дорогие!
Решила купить новую стиральную машину. В принципе, если выбрать режим и загрузить много продуктов, сойдет как блендер.
* * *
Фитнес-браслеты - те же тамагочи, с той лишь разницей, что тупое животное, которому ты пытаешься не дать сдохнуть, - это ты.
* * *
Знаете ли вы, что, если будете работать голым на даче, ваши соседи построят вам забор абсолютно бесплатно для вас.
* * *
Комната этажом выше сдается посуточно.
Снял на сутки, чтобы узнать пароль от Wi-Fi.
* * *
Почему до сих пор не придумали шоу, где плоскоземельщики ищут край света?
* * *
Вчера приготовила на ужин макароны с соусом. Соуса осталось еще много, так что сегодня опять отварила макароны, чтобы использовать оставшийся соус. Макарон получилось слишком много, завтра опять придется делать к ним соус.
Как разорвать этот порочный круг?!
* * *
Компания по производству газонокосилок «Накося-выкоси!».
* * *
- Как я могу ехать, если у тебя не хватает педалей? В автошколе их было три!
- У меня автомат!
- Не угрожай мне!
* * *
Одна подруга - другой:
- Слышала, ты замуж выходишь...
- Должна же я хоть кому-то жизнь испортить...