Сергей Безруков стал Глебом Жегловым

На закрытии показали пилотную серию «Охоты на Бизона» Фото: кадр из фильма

Сначала о призах. Главный жюри, возглавляемое Сергеем Урсуляком, совершенно неожиданно присудило сериалу «Цербер» - триллеру, действие которого разворачивается в 1825 году, вскоре после подавления мятежа декабристов. В Петербурге происходят загадочные и жестокие убийства, на трупах находят бумажки со строками из стихотворений молодого, но многообещающего Александра Пушкина, преступления пытаются распутать... Ну, ОК.

Зрительское жюри предпочло сериал «Мамонты», и вот это решение было встречено в зале овацией. Многосерийный фильм про очаровательного пожилого человека, пытающегося наладить отношения с дочкой, внучкой и современностью, действительно был одним из самых приятных в программе «Пилота» (и, без сомнения, станет событием, когда выйдет на онлайн-платформе). «Мамонты» победили и по версии киножурналистов, аккредитованных на фестивале — мы проводили свое голосование, они там выиграли с серьезным отрывом.

Многие думали, что лучшим актером назовут Юрия Стоянова за «Мамонтов». Но победил другой Стоянов — Максим, действительно хорошо сыгравший в сериале НТВ «Черное солнце». Он изображает там сыщика, который выезжает на место преступления (фермер застрелил троих грабителей), опознает в убийце своего одноклассника и решает ему помочь (одного из негодяев фермер в ярости прикончил, когда тот уже пытался убежать, а это уже превышение пределов необходимой самообороны, серьезная статья). Герой Стоянова перетаскивает труп в дом и пытается представить самооборону своего другана вынужденной. Но у него ничего не получается — он наталкивается на принципиального, честного следователя-чистюлю (Юрий Чурсин), который моментально все вычисляет и шипит про «должностное преступление». Впрочем, есть слабая надежда на то, что в следующих сериях два детектива помирятся и даже подружатся.

Лучшей актрисой признали Евгению Борзых за сериал «Убить Риту», который очень многим на этом фестивале понравился. «Лучший актерский ансамбль» - в сериале «Макрон» про то, как Кузьма Сапрыкин (возраст в реальной жизни — 27 лет) влюбился в Марину Александрову (возраст в реальной жизни — 40 лет), и как эта разница в возрасте напугала его родителей (Михаил Трухин и Ольга Медынич). Приз за лучший сценарий получил сериал «Я иду искать», приз за лучшую режиссуру достался Дмитрию Тюрину, снявшему пилотную серию «Горящего тура», триллера о приключениях Александра Робака и Тимофея Трибунцева в Мексике. (Кроме пилота, снятого в 2020 году, до пандемии, там ничего пока нет, но хочется верить, что Тюрин и компания свой сериал еще добьют).

Председатель жюри Сергей Урсуляк сказал со сцены, что многие решения жюри можно считать спорными, и только одно бесспорно: специальный приз за актерский талант присужден Тимофею Трибунцеву. С его словами не поспоришь: Трибунцев — и правда один из немногих российских актеров, которых при жизни спокойно можно называть великими. (А если вы с этим не согласны, вы, скорее всего, не видели его в лучших ролях).

Еще на закрытии показали пилотную серию «Охоты на Бизона», нового сериала, спродюсированного Валерием Тодоровским (он скоро выйдет на Первом канале). Раньше этот проект назывался «Смерть манекенщицы», но его переименовали (видимо, из-за неприятного слова «смерть»). Действие разворачивается в 1974 году, начинается все с показа в столичном доме моделей и гибели той самой манекенщицы: она повесилась из-за того, что ей к платью подобрали пояс не горчичного, а красного цвета. Причина выглядит совсем уж абсурдной, поэтому следователь в исполнении Сергея Безрукова подозревает неладное и начинает искать убийц. Безруков, уже сыгравший Владимира Высоцкого, теперь осваивает образ Глеба Жеглова — сурового, жесткого, но не лишенного чувства юмора борца с бандитами. Бизон — это его прозвище, но почему на него начнется охота — мы узнаем лишь в следующих сериях, которые на «Пилоте» не предъявили.