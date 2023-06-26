Звезда 90-х Наталья Штурм украсила обнаженную грудь вишенками и взбитыми сливками

Наталья Штурм. Фото: соцсети.

Наталья Штурм в этом году от метила 56-летие, но по-прежнему публикует в соцсетях горячий контент. Звезда 90-х не стесняется фотографироваться топлесс и выкладывать откровенные кадры. Пару таких снимков исполнительница хита «Школьный роман» опубликовала минувшим вечером на своей странице. Откровенные фото певицы смутили подписчиков, которые раскритиковали ее за слишком эротичные позы.

На одном из фото Штурм позирует в красном платье, приспустив трусики. На другом - демонстрирует обнаженную грудь, которую она украсила взбитыми сливками и вишней.

Певица поделилась в соцсетях откровенными кадрами. Фото: соцсети.

«Бессонная ночь. А вы уснете сегодня?», - игриво поинтересовалась Штурм у подписчиков.

В ответ фолловеры высказали все, что они думают по поводу слишком откровенных снимков звезды.

«Бабулю понесло», «Как не стыдно!», «Судить не хочу. Смотреть не приятно! Отписываюсь!», «Вроде бабушкой стала. И замуж вышла. Не стыдно перед зятем, например?», «Публичный человек не должен так себя вести!», - пишут пользователи Сети в комментариях.

Штурм часто делает громкие заявления по поводу своей сексуальности. Недавно певица призналась, что предпочитает мужчин моложе себя.

«Мне вообще никогда и нигде не скучно. Для себя я определила, что мой женский век будет длится до 100 лет. А потом я уйду из большого секса», - заявила Наталья.

В марте этого года Штурм объявила, что вышла замуж. Избранником певицы стал ювелир по имени Альберт (фамилию мужа артистка скрывает). Пара отправилась в медовый месяц на Карибы – на остров Сен-Мартен.

Звезда 90-х не стесняется фотографироваться топлесс и выкладывать откровенные снимки в соцсетях. Фото: соцсети.

Путь влюбленных к браку был долгим: Альберт ранее уже делал Штурм предложение, они собирались сыграть свадьбу в августе прошлого года. Но накануне торжества Наталья увлеклась ирландским музыкантом Дереком Глисоном и уехала к нему в Болгарию. Альберт не сдавался: он решил вернуть возлюбленную и опять сделал ей предложение руки и сердца.

Звезда 90-х дважды выходила замуж, но оба ее брака закончились разводами. Артистка, у которой есть дочь и сын, уже успела стать бабушкой. Шли годы, певица крутила многочисленные романы, но так и не обрела счастье. Пока несколько лет назад, во время путешествия по Занзибару, не познакомилась с Альбертом.