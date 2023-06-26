Шойгу проинспектировал передовой пункт СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск.

Глава военного ведомства встретился c командующим группировкой генерал-полковником Евгением Никифоровым и другими вышестоящими офицерами.

«Министр заслушал доклад командующего по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях», - сообщили в Минобороны России.

Никифоров сообщил Сергею Шойгу о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для «Западной» группировки войск.

Министр провел совещание с командованием группировки, на котором «отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки».

Фото: Министерство обороны РФ

Генерал армии поставил задачу командующему и командирам «Западной» группировки войск тщательно вести разведку для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

Шойгу также обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава.