«Пятёрочка» выяснила, что заказывают россияне по понедельникам и пятницам

Аналитики выяснили, как отличаются предпочтения россиян в начале рабочей недели и в конце, а также проследили, как изменились их вкусы за год.

В текущем году лидерами среди продуктов, заказанных в понедельник стали картофель, сахарный песок, бананы и белокочанная капуста. Специалисты выяснили, что за 25 понедельников 2023 года курьеры доставили жителям России более 740 тонн картофеля, 320 тонн сахарного песка, 255 тонн бананов и 220 тонн капусты.

Помимо вышеуказанных лидеров, в первый рабочий день недели спросом пользуются лук репчатый, тушка цыплёнка-бройлера, картофель ранний, куриные яйца (С0, 10 шт.) и весовая морковь.

За год вкусы россиян изменились не сильно. В 2022 году популярны были почти те же продукты, разве что яйца в списке были сортом ниже — не С0, а С1. А вот объёмы заказов за год выросли. Так, весового картофеля в этом году заказали на 54% больше, фасованного картофеля — почти в 4,5 раза (на 436%) больше, сахара — в 3 раза (на 198%) больше, бананов — на 41% больше, белокочанной капусты — почти втрое (на 174%) больше.

«Напитками понедельника» по итогам первой половины этого года стали: вода в 5-литровых бутылях (её заказали более 90 тыс. штук). На втором месте по популярности тонизирующие безалкогольные напитки 0,449 л (70 тыс. шт.), замыкает тройку лидеров «Кола» 1,5 л (60 тыс. шт.). Четвёртой в этом списке стала вода с газом и без газа в бутылках по 1,5 л (каждая из позиций — около 55 тыс. шт.).

В 2022-м в пятёрке напитков были: вода 5 л (более 40 тыс. шт.), вода минеральная без газа 1,5 л (20 тыс. шт.), вода минеральная с газом (более 34 тыс. шт.) и напиток «Кола» 2 л (около 15 тыс. шт.).

Топ-3 непродовольственных товаров, которые заказывали в понедельник в 2023 и 2022 годах, практически совпадает: наполнители для кошачьих туалетов объёмом 2,8 и 5 л, одноразовые стаканчики (12 шт./уп.). Различия есть только в 4-5 местах: в 2023 году это одноразовые тарелки (12 шт./уп.) и грунт универсальный 10 л соответственно, в 2022-м — грунт универсальный 5 л и элементы питания АА (4 шт./уп.). В этой категории товаров объём выполненных в понедельник заказов тоже вырос: наполнителя 2,8 л доставлено более 15 тыс. упаковок (+81% к объёму 2022 года), наполнителя 5 л — 14 тыс. упаковок (+133%), одноразовых стаканчиков — более 7 тыс. упаковок (+170%).

Пятничные закупки россиян на первый взгляд почти не отличаются от закупок начала недели. Действительно, списки наиболее популярных продуктов, напитков и непродовольственных товаров практически повторяют друг друга как в сравнении пятницы и понедельника, так и год к году. Однако различие между днями недели всё же имеется, оно кроется в количестве заказываемых товаров.

Вот как выглядит пятёрка продуктов, которые заказывали активнее всего по пятницам в этом году: картофель весовой (доставлено почти 450 тонн, +64% к объёмам пятничных заказов того же периода 2022 года), картофель фасованный (более 380 тонн, +432%), сахар (около 340 тонн, +186%), бананы (270 тонн, +37%) и лук репчатый (более 235 тонн, +79%).

В категории напитков данные по заказам товаров-лидеров несущественно отличаются от понедельника: вода в 5-литровых бутылях (93 тыс. штук), напиток «Кола» 1,5 л (68 тыс. шт.), тонизирующие безалкогольные напитки 0,449 л (67 тыс. шт.), вода с газом и без газа в бутылках по 1,5 л (58 и 54 тыс. шт. соответственно).

Тройка пятничных лидеров среди непродовольственных товаров та же, что и в понедельник: наполнители для кошачьих туалетов объёмом 2,8 и 5 л (32 934 шт.), а также одноразовые стаканчики 12 шт./уп. (8 197 шт.) На 4-5 местах в 2023 году древесный уголь 2,5 кг/уп (7 181 шт.) и одноразовые тарелки 12 шт./уп. (6 844 шт.), в 2022-м — те же тарелки и грунт универсальный 5 л. Объёмы заказов пересекающихся с прошлым годом позиций чуть выше, чем в понедельник, и заметно выше уровня прошлого года: наполнитель 2,8 л — 17 тыс. уп. (+92% к 2022 году), наполнитель 5 л — 16 тыс. уп. (+130%) и одноразовые стаканчики — более 8 тыс. уп. (+150%), тарелки — около 7 тыс. уп. (+164%).

«Как показали результаты исследования, в пятницу пользователи нашего сервиса заказывают больше продуктов, чем в начале недели. Это объяснимо: в выходные семья весь день дома, соответственно, готовится больше еды, — отмечает Денис Нуждин, руководитель маркетинга «Пятёрочка Доставка». — Также в пятницу в число наиболее популярных товаров попадают «небудничные» товары, связанные с выездом на дачу или пикник: уголь или одноразовая посуда. «Взрывной» рост объёма заказов отдельных товаров относительно уровня 2022 года не стал для нас чем-то неожиданным, он связан в первую очередь с активным расширением географии присутствия сервиса».