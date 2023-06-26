Виктор Шейнис был из поколения мудрецов

Виктор Шейнис на съезде партии "Яблоко" в гостинице "Салют". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В Москве, на 93-м году жизни, скончался Виктор Леонидович Шейнис, один из авторов Основного Закона страны - Российской Конституции.

Мы вспоминаем о нем вместе профессором Московской государственной юридической академии Олегом Румянцевым. (В 1990-м - 1993 годах - народный депутат России, ответственный секретарь Конституционной комиссии съезда народных депутатов РФ.)

…- Олег, я очень хорошо помню депутата Шейниса по съездам, по разным политическим мероприятиям. По-моему, он был самый молчаливый и самый интеллигентный из всех депутатов. Скажи, пожалуйста, вот если бы всех соавторов нашей Конституции обозначили на ее обложке - на какое место ты поставил бы Виктора Шейниса? По значимости, по вкладу, который он внес в наш Основной закон?

- С Виктором Леонидовичем мы близко сошлись с 80-х годов, работая рядом в родственных институтах АН СССР. А позже - рука об руку - в Конституционной комиссии (Олег Румянцев был ее ответственным секретарём. - А.Г.) . Очень помогала его академическая рассудительность, профессорская обстоятельность, политический и человеческий такт.

Он принадлежал к поколению мудрецов вместе с его ровесниками, уже ушедшими от нас Л.Б. Волковым, Л.С. Мамутом, Б.А. Страшуном, В.А. Кикотем и рядом других титанов и титанесс, составлявшими своего рода фракцию старейшин в Конституционной комиссии (на которую так здОрово было опираться!) и внесшими бесценный вклад в создание основ российского конституционализма.

Именно они, и Виктор Леонидович в первую очередь, смогли отстоять на скоротечном конституционном совещании при Президенте России Борисе Ельцине многие положения нашего проекта Конституции, которые составили лучшую, по оценке многих специалистов, часть итогового документа.

За это ему огромное спасибо. У Виктора Шейниса есть прекрасная работа – «Судьбы парламентаризма в России» - с 1985-го по 1993-й. Двухтомник. Фундаментальная работа, я всем ее рекомендую, всем, кто интересуется политикой. Помянем добрым словом нашего коллегу и соратника Виктора Леонидовича Шейниса. Светлая память.

- Спасибо огромное тебе, Олег.