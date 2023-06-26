Жителей Крыма арестовали за сотрудничество с СБУ во время рыбалки

Сотрудники Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержали двух жителей Крыма, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины.

«Установлено, что 43-летний и 40-летний приятели из Ялты, инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове», - сообщили в ФСБ России.

Как стало известно в ходе предварительного расследования приятели сами предложили СБУ свои услуги по фото и видеосъемке объектов Вооруженных сил России в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершения диверсий на военных объектах в Крыму.

Полученные средства подозреваемые тратили тоже вместе. Их задержали во время рыбалки.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»)», - отмечается в сообщении ФСБ России.

В ведомстве также уточнили, что следствию предстоит представить суду доказательства и установить все обстоятельства совершенного преступления.

Пока задержанных суд отправил под арест. Если обвинения подтвердятся, то задержанным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

Отметим, что статья «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» совершенно новая. Она появилась в Уголовном кодексе России в прошлом году.

Любопытно, что эта законодательная новелла предусматривает снисхождение: если гражданин добровольно и своевременно сообщит органам власти об поддержании отношений сотрудничества с иностранными организациями отношений на конфиденциальной основе, если еще не успел совершить преступление, то в ходе следствия будет освобожден от уголовной ответственности.