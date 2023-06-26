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Если есть на свете пища, близкая к идеалу, то, без сомнения, это кисломолочные продукты. В статье мы расскажем, какие ценные для человека вещества в них содержатся, как воздействуют на организм и как сохранить в кисломолочных продуктах максимум их полезных свойств.

Как молоко, только лучше

В младенчестве единственной пищей, которую может усвоить человеческий организм, является материнское молоко или близкие к нему по составу молочные смеси. Со временем рацион становится богаче, но молоко остается ценной и важной пищей – в нем есть все необходимое для поддержания жизни и здоровья не только детей, но и взрослых всех возрастов.

Однако у свежего молока есть серьезный недостаток – не все его хорошо переносят. У многих взрослых людей в кишечнике не хватает фермента, расщепляющего молочный сахар (лактозу). Молоко плохо усваивается, вызывает неприятные ощущения, и люди стараются есть поменьше продуктов из него, из-за чего недополучают кальция и других полезных веществ.

У кисломолочных продуктов нет такого недостатка! Содержащиеся в них молочнокислые микроорганизмы расщепляют молочный сахар – благодаря этому кисломолочные продукты усваиваются даже теми, кто не переносит молоко.

Помимо расщепления лактозы молочнокислые организмы выполняют следующие важные для организма функции:

• поддерживают естественную микрофлору кишечника;

• борются с болезнетворными микробами, попадающими в организм с пищей или же образующимися в кишечнике в результате гнилостных процессов;

• помогают усваивать микроэлементы из пищи;

• участвуют в синтезе витаминов и аминокислот;

• повышают иммунитет.

Какие полезные вещества содержатся в кисломолочных продуктах

Как и молоко, такие продукты содержат «строительный материал» для организма: полноценный белок, из которого строятся мышцы, и кальций, укрепляющий кости. Самый полезный для организма – кальций из молочных продуктов: в них он содержится вместе с другими макро- и микроэлементами, которые помогают усваиваться максимально эффективно.

Белок из кисломолочных продуктов также усваивается легче, чем из натурального молока. Этому есть две причины:

• молочнокислые культуры преобразовывают основной молочный белок казеин в более короткие и легкоусвояемые пептиды и аминокислоты;

• в кисломолочных продуктах белок содержится в виде мелких хлопьев, которые быстрее переходят из желудка в кишечник. Это особенно ценно при атрофическом гастрите, нарушениях моторики желудка и белковой недостаточности.

В кисломолочных продуктах, как и в молоке, содержится много необходимого организму калия и мало натрия, избыток которого может быть опасным для организма. В других продуктах соотношение не такое полезное.

В йогуртах из пастеризованного молока может содержаться больше витаминов, чем в самом пастеризованном молоке: некоторые витамины разрушаются при пастеризации, но вновь образуются при сквашивании. Так происходит с витаминами группы В. Например, в йогурте больше витамина В9 (фолиевой кислоты), чем даже в свежем молоке!

Кому особенно полезны кисломолочные продукты

Наиболее полезны кисломолочные продукты детям всех возрастов – особенно находившимся на искусственном вскармливании. Дети, которые регулярно пьют кефир или йогурт, реже болеют инфекционными заболеваниями, реже простужаются или страдают от аллергии.

Необходимы кисломолочные продукты и при дисбактериозе, склонности к диареям – молочнокислые организмы вытесняют из кишечника вредные гнилостные бактерии.

У женщин, регулярно пьющих «живой» йогурт, реже возникают и быстрее излечиваются кандидозные вагиниты. Некоторые молочнокислые культуры могут помочь даже в профилактике рака. Сейчас разрабатываются молочные продукты с активными энзимами, которые смогут разрушать в кишечнике канцерогенные вещества (нитрозосоединения).

Как употреблять кисломолочные продукты

Наибольшую пользу кисломолочные продукты приносят, если их употреблять правильно. Особенно это касается специальных пробиотических («живых») продуктов, обогащенных бифидобактериями.

Пробиотические продукты эффективны только при регулярном употреблении – недостаточно пить «живой» йогурт от случая к случаю. Эффект наступает не сразу, а через 2-3 недели, скорость зависит от типа молочнокислых организмов: продукты с бифидобактериями действуют быстрее, а с лактобациллами – медленнее.

Чтобы «живой» продукт действовал эффективнее, не запивайте им пищу – принимайте на ночь или спустя не менее двух часов после еды.

Как сохранить полезные свойства кисломолочных продуктов

При хранении кисломолочных продуктов перед нами стоят две задачи – сохранить живыми полезные микроорганизмы и не дать размножаться вредным.

Бифидобактерии живут 4-7 дней, и только в холоде. Поэтому у «живых» продуктов такой короткий срок хранения и для них важен температурный режим. Продукты, которые можно хранить дольше и при любой температуре, не такие полезные.

Чтобы кисломолочные продукты пошли вам на пользу, выполняйте несколько основных правил:

• покупайте кисломолочные продукты в магазине или отделе с надежным торговым оборудованием – там могут гарантировать, что продукт перевозили и хранили правильно, не оставляя надолго в тепле;

• внимательно изучайте этикетку – состав продукта, дату выработки, срок годности – и не стесняйтесь обращаться с вопросами к работникам магазина;

• храните молочные продукты в холодильнике при температуре, указанной на этикетке (как правило, это не выше +6 градусов);

• не храните продукт по истечении срока хранения;

• вскрытый продукт употребляйте не позднее 12 часов его хранения в холодильнике;

• если нет условий для хранения продуктов при указанной температуре, ешьте продукт сразу же, не оставляя про запас.

В 2019 году Правительством Российской Федерации в интересах потребителей были изменены правила торговли. Эти изменения касаются правил выкладки молочной продукции (молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов) в торговом зале. Для того, чтобы потребителю было проще выбрать более полезную молочную продукцию, не содержащую заменителей молочных жиров, в торговом зале или ином месте продажи размещение молочной продукции должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью: «Продукты без заменителя молочного жира».

По всем вопросам, связанным с продажей молочной продукции, просим обращаться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, а также непосредственно в территориальные органы на местах.

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