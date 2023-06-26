Подтвердились печальные опасения о состоянии Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк из-за тяжелой болезни вот уже пятый год живет затворницей: не показывается на публике, не дает интервью и не ведет страницы в социальных сетях. Семья актрисы окружила её заботой, вложив все силы и средства в лечение - и это дало результат. Если изначально даже в самых оптимистичных прогнозах врачи отводили до двух лет жизни пациентам с глиобластомой головного мозга, то теперь благодаря инновационным технологиям - уже до 12-ти.

Между тем, можно только представить, в какую сумму обходится близким Заворотнюк экспериментальное лечение, традиционная терапия и регулярная реабилитация. При этом кормилец в семье один - муж-фигурист Петр Чернышев. На нем не только расходы на здоровье супруги, но и содержание дома, маленькой дочери, пожилой мамы актрисы… Неудивительно, что в Сеть то и дело попадает информация то о просроченных штрафах ГИББД, то об аресте автомобилей, то о долгах за коммуналку. Поклонники переживают, что семья еле сводит концы с концами.

Вот и на этот раз опасения за финансовое состояние актрисы подтвердились: по данным KP.RU, Федеральная налоговая служба внесла Анастасию Заворотнюк в «черный список» из-за долга в 170 тысяч рублей. При этом часть суммы «висит» настолько давно, что уже передана на взыскание судебным приставам.

Однако платить по долгам «прекрасной няни» семье пока нечем: этим летом Петр Чернышев оказался без работы. Фигурист должен был принимать участие в новом сезоне программы Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», но в последний момент его заменили на другого спортсмена. Оказалось, Чернышев сам ушел из проекта по личным причинам и должен вернуться в спектакль лишь в зимнем сезоне.

Напомним, последний раз о финансовых проблемах Заворотнюк сообщалось в начале года. В феврале-2023 суд вынес решение взыскать с матери актрисы задолженность за ЖКУ на 127 тысяч рублей, и судебные приставы первым делом наложили арест на принадлежащий пенсионерке автомобиль Porsche. Эту машину Анастасия Заворотнюк купила в 2014 году, оформив на маму Валентину Борисовну. Ей, к слову, принадлежит квартира в столичных Раменках, но последние годы мать актрисы живет с ней в загородном поселке Крекшино. Именно за недвижимость в Раменках деньги с Заворотнюк-старшей уже не первый раз взыскивают в судебном порядке.

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