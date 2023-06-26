Человечество допрыгалось: мы отклонили земную ось

Шокирующее исследование опубликовали ученые из Южной Кореи. Земная ось заметно отклонилась от своего положения. Фото: Shutterstock

Шокирующее исследование опубликовали ученые из Южной Кореи. Земная ось заметно отклонилась от своего положения. Причина: человечество выкачало слишком много пресной воды из глубин для питья и полива растений. Что с этим делать и как отразится на нас – никто толком сказать не может, но все полны тревоги.

ЧТО С ВОДОЙ

Нам, в России, не слишком очевидно, что планета испытывает дефицит пресной воды. Россия – один из лидеров по запасам воды, а, когда осенью неделями идут дожди, ее даже слишком много. Но в целом на Земле дела так себе. Нечего пить примерно 2,3 миллиардам землян. К 2050 году от обезвоживания пострадают 5 миллиардов. Ожидается, что к этому времени топтать земную твердь будет примерно 8 миллиардов жителей. Таким образом, львиная доля населения планеты окажется без стакана живительной влаги.

Хотя в пустынях пытаются извлекать воду из воздуха (а она там есть даже в пустыне), затраты энергии на этот процесс огромны. Могли бы спасти солнечные станции или даже древние технологии, вроде тех, что собирают воду ночью в пористых камнях, но все это или на стадии разработки, или дико неэффективно.

Выход? Как гласит слоган многих компаний по бурению скважин, вода есть везде. Надо только до нее докопать. Копают. Бурят. Извлекают из невероятных глубин.

С 1993 по 2010 годы земляне потребили 2150 гигатонн воды (смело считайте, что всего за десятилетие с тех пор – еще столько же; свежее данных, к сожалению, нет). В Байкале плещется 23 000 гигатонн (богата все-таки Россия-матушка). То есть Байкал, конечно, не выпили, но хорошо так отхлебнули.

И вроде в чем проблема: даже одно озеро за столько лет не опустошили, а сколько еще на планете озер. Но тут дело даже не в том, сколько, а – откуда.

ПРОБЛЕМА БАЛАНСА

Вращение Земли только кажется процессом стабильным. На него влияет практически все. Например, распределение снега. То в Северном полушарии зима, то в Южном, и в Северном снега больше, потому что больше суши. Даже это создает неравномерность вращения планеты, но тут процессы циклические и природные; Земля привыкла.

Как привыкла она к уровню океана, к озерам, рекам, то полноводным, то мелеющим летом. А вот всякие, резко происходящие, новшества ей не нравятся.

В 2016 году неожиданностью стало, что мировой Океан почему-то принялся искажать режим вращения планеты. Оказалось: уровень Океана быстро растет. Причина – глобальное потепление и таяние ледников. Вращение планеты вышло из баланса. Ну, пошумели, и как-то смирились: а что сделаешь? От потепления куча других, еще более насущных, проблем. Прямо сейчас взять, и отказаться от нефти, мы не можем. Ну, пусть пока смещается.

Но сейчас выявилась картина еще менее томная: оказывается, то, что мы опустошаем недра, выкачивая воду, еще резче дергает земную ось.

ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

Геологи знают: даже под банальным колодцем у вас на даче водоносный слой прогибается. Вам это известно, потому что время от времени колодец приходится чистить, а то и углублять. И это поверхностные воды («верховка»). Артезианские скважины, еще и промышленного масштаба, создают недетские пустоты. Чтобы воде туда вернуться, нужны столетия (если не тысячелетия). Выпили, в канализацию слили, в реки-океаны все попало, а назад, под землю, не попало. Дисбаланс.

Вообще-то исследователи из Сеула, Южная Корея, ничего такого грандиозного обнаружить не рассчитывали. Они изучали смещение оси Земли. Мы уже говорили, что земная ось (как и период вращения), слегка смещается-меняется, для этого есть естественные причины. Но они построили действительно хорошую математическую модель, и оказалось, что земная ось почему-то отклонилась на 80 см, и этому не было никаких естественных объяснений.

Они стали искать, и нашли.

Они говорят, что уровень мирового Океана за счет питьевой воды поднялся на 6 мм. Рост уровня Океана, и общий дисбаланс (сверху густо, внизу, откуда взяли, пусто) и сделал свое дело. Исследование уже широко обсуждается (оно опубликовано в более чем авторитетном Geophysical Research Letters), но почти не критикуется. Сомнения вызывает разве что цифра выкачанной и выпитой воды. В самом деле, если брать Индию, где миллиард народа, и ноль контроля, как узнать, какие скважины набурили в деревнях. Тем не менее, ни у кого из специалистов нет сомнений, что ось действительно отклонилась почти на метр, и причина – именно в пустотах.

ЧТО БУДЕТ

Вроде бы велика беда: 80 см. Но ты попробуй, такую махину, как Земля, сдвинуть. Какая нужна колоссальная энергия. Взорви несколько ядерных бомб, такого эффекта не будет. И вот эта энергия высвобождена нашими руками.

Сторонники теорий заговора, конечно, вспомнили про эффект Джанибекова. В свое время советский космонавт Владимир Джанибеков обратил внимание на то, что в невесомости болт вращается, вращается, потом раз, и переворачивается. Изучали, и поняли, что исподволь накапливаются мелкие отклонения, а потом раз, и рывком. Но Земля – тот же волчок в невесомости! И вот уже лет 20 «заговорщики» боятся, что мир перевернется. Теперь у них вроде как появилось научное обоснование.

Пока все расчеты показывают, что Земля все-таки останется на месте. Но длительные последствия смещения оси от деятельности человека – дело практически решенное, говорят корейские ученые. Земляне подвинули ось, она получила новый импульс, и дальше, столетиями, тысячелетиями, примется его «отрабатывать». Сегодня метр, через тысячу лет километр. Это изменит климат. Это изменит морские течения. Это будет нескоро, но это будет.

И как бы какое нам дело, если есть угрозы и поважнее. Человечество может убить себя быстрее и эффективнее. И все-таки – это история про то, как все в природе связано. А еще – про то, что мы понятия не имеем о последствиях наших действий. Думали водички попить – ось сломали. Что завтра накуролесим, кто знает.