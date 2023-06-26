Продукты в достатке, спрос на валюту падает, движение по трассе "Дон" возобновлено: регионы России возвращаются к обычной жизни после режима КТО

Понедельничное совещание с вице-премьерами Михаил Мишустин начал с обсуждения ситуации в стране. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Понедельничное совещание с вице-премьерами Михаил Мишустин начал с обсуждения ситуации в стране и попросил доложить, какие меры принимали члены правительства для обеспечения бесперебойной работы курируемых отраслей в минувшие выходные. Как рассказал Мишустин, все члены кабмина находились на рабочих местах.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов доложил о том, что происходило в банковской, торговой и транспортной сферах.

Спрос на наличную валюту повысился в 15 регионах и составил в среднем 30%. В южных регионах - Воронежской, Липецкой, Ростовской областях, а также в крупных городах спрос на наличность вырос на 70-80 процентов.

- Несмотря на то, что объем подкреплений наличной валюты вырос примерно в 3 раза, работа ЦБ позволила сохранить штатную ситуацию, - сказал Белоусов.

Банкоматы работали в обычном режиме, а сейчас спрос пошел на убыль.

Ажиотаж наблюдался и в торговых сетях, прежде всего, в южных регионах. В Ростовской области спрос на продукты вырос на 10-15%, в Липецкой - на 30%, в Воронежской - на 50%. При этом перебоев не возникло. По словам Белоусова, запасы товаров на складах составляют от двух недель до месяца. Правительство ведет мониторинг цен, но всплеска отмечено не было.

Говоря о дорожной сфере, Белоусов отметил, что движение по трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено, но в некоторых местах сохраняются пробки.

- По авиационному и железнодорожному транспорту все работало и продолжает работать в штатном режиме. Единственное, что люди, конечно, из-за всех этих заторов опаздывали, и мы сейчас начали работать с авиационным компаниями, чтобы перебронирование билетов шло в автоматическом режиме.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что во время попытки мятежа все медучреждения в стране, в том числе в новых регионах работали штатно, а на дорогах было задействовано почти 40 выездных медицинских бригад. Дефицита лекарств в аптеках и больницах нет.

- По большинству препаратов, которые относятся к перечню жизненно-важных и необходимых, запас составляет 10-12 месяцев, - сообщила Голикова.

Голикова также рассказала, что усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях, особенно на юге России.

Что касается экзаменов для школьников, то резервные дни для экзаменов 9-х классов запланированы в Москве 30 июня и 1 июля.

Вице-премьер Александр Новак рассказал, что дефицита нефтепродуктов в России нет, несмотря на то, что в южных регионах вырос спрос на бензин. По его словам, цены на АЗС остаются стабильными.

- Нужно действовать вместе, одной командой и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента. Принимать выверенные совместные решения для эффективного выполнения задач, которые поставлены главой государства. Все решения должны быть скоординированы и выверены. Главный приоритет благополучие наших граждан, - обратился к своим заместителям Мишустин.