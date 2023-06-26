Минобороны РФ нанесло удар по сосредоточению на Украине вооружений из стран Запада

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России заявило о мощном ракетном групповом ударе с моря высокой дальности и точности по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также отметил, что «в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили свои попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях».

По словам официального представителя ведомства наиболее ожесточенные бои идут на Донецком направлении в районе населенного пункта Спорное. Там, по его словам «мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено две атаки противника».

Конашенков сообщил потери ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении наши воины уничтожили 195 украинских военнослужащих, на Краснолиманском более 90, на Южно-Донецком в пяти своих атаках противник потерял свыше 150 солдат, на Купянском более 30, на Херсонском до 35.

Кроме 500 наемников киевского режима, наши воины уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны, десятки танков, бронемашин, самоходок и орудий. Среди них много боевой техники из США.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией был разбит узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, пункт ремонта и восстановления военной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, также ракетными войсками и артиллерией нашей группировки поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили 19 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

444 - самолета.

240 - вертолетов.

4798 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10356 - танков и других боевых бронированных машин.

1131 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

5238 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11197 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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