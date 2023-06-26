Выпускники школ получат ВКонтакте помощь в выборе учебного заведения и подготовке к поступлению

Будущие студенты смогут поближе познакомиться с ведущими учебными заведениями страны, выбрать вуз или колледж для обучения и получить помощь в составлении плана поступления. Их ждут экскурсии, онлайн-вебинары, выступления экспертов и консультации.

Для участия в онлайн-марафоне необходимо зарегистрироваться в специальном чат-боте ВКонтакте. Он предложит выбрать тематическое направление, в котором выпускник планирует проявить свои таланты. Всего представлено пять треков: сфера финансов, инженерные и IT-технологии, гуманитарное, творческое и естественно-научное направления.

В чат-боте выпускники смогут получить индивидуальную подборку учебных заведений и программ в зависимости от желаемого направления обучения и баллов ЕГЭ. Также им будет доступна инструкция, как подать документы онлайн, и свежие правила приёмной кампании 2023 года с комментариями экспертов.

С помощью чат-бота участники онлайн-марафона в удобной форме смогут узнавать о важных мероприятиях и присоединяться к ним. В VK Звонках их ждут онлайн-вебинары и экскурсии по ведущим вузам и колледжам страны, где можно встретиться с представителями приёмных комиссий, узнать условия обучения и задать вопросы про поступление. Выпускники смогут послушать выступления экспертов «Учёбы.ру» о критериях выбора учебного заведения и эффективной стратегии поступлений, а также побывать на открытых онлайн-консультациях.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Выбор образовательного трека после окончания школы — это всегда непросто, поэтому для нас очень важно помочь выпускникам сделать важный шаг в будущее. Для таких проектов мы развиваем платформу чат-ботов ВКонтакте — они позволяют в удобном формате получать информацию и не пропускать ничего важного. Надеемся, что марафон поможет выпускникам определиться с выбором и достичь успеха в будущей профессиональной деятельности».

В онлайн-марафоне будут участвовать десятки учебных заведений страны, среди них МГУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Институт стран Востока, Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и многие другие.

Ранее VK поздравила выпускников всех школ страны первым комедийным мюзиклом собственного производства«Танцуй, пока молодой». В фильме снялись INSTASAMKA, Владимир Маркони, Валя Карнавал, Ян Дилан, GAYAZOV$ BROTHER$, Тося Чайкина, дуэт Galibri & Mavik, множество других знаменитостей и профессиональные танцоры.