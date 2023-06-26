Движение навстречу добрым делам: в Нижнем Новгороде отпраздновали День молодежи

Фото: Нижний 800

Во время празднования Дня молодежи в культурно-просветительском центре «Академия «Маяк» состоялась презентация Всемирного фестиваля молодежи, а также стартовал прием заявок на участие. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в сочинском образовательном центре «Сириус» и соберет 20 тысяч участников со всех континентов мира.

Фото: Нижний 800

– Наша страна уже три раза принимала Всемирный фестиваль молодежи (ранее он проходил в России в 2017 году в Сочи, в 1957 и 1985 году — в Москве. ред), и этот будет ещё лучше, ярче и круче. Для нас важно, чтобы мы сделали его таким, чтобы каждый молодой человек из нашей страны или другого государства, приехал и запомнил его: поистине насыщенным, образовательным, деловым и культурным. Ведь мы вместе с вами показываем многогранность нашей страны, показываем, что наша страна готова к общему диалогу и работе, а в нынешних условиях еще больше к этому стремится. У каждого молодого человека, который приедет на фестиваль, будет возможность окунуться в огромную палитру возможностей, – сказал заместитель руководителя «Росмолодежи» Денис Аширов представляя проект.

Фото: Нижний 800

Тот факт, что презентация Всемирного фестиваля молодежи прошла именно в Нижнем Новгороде подчеркивает его особый статус как Молодежной столицы России. Вообще, в этом году Нижний — точка притяжения всех ключевых, самых значимых молодёжных событий в стране.

Фото: Нижний 800

Нижний Новгород сохранит за собой статус Молодежной столицы России до февраля 2024 года. Далее он будет передан другому городу в рамках ВФМ-2024.

Кроме того, в этот день на улице Большая Покровская – главной пешеходной улице города – торжественно открыли арт-объект и запустили отсчет до Всемирного фестиваля молодежи. В основе арт-объекта – логотип фестиваля и символический эквалайзер с обратным отсчетом до масштабного события.

Фото: Нижний 800

– Это мегаполис возможностей молодых людей, их желаний и амбиций. Это смелость, динамичность тех молодых людей, которые живут в нашей стране и мире. Именно это всё символизирует арт-объект, – отметил Денис Аширов.

Фото: Нижний 800

Для нижегородцев в День молодежи на главной площадке праздника - площади Минина и Пожарского был открыт десяток интерактивных зон. Многие из десятков тысяч гостей смогли найти здесь занятие по душе, окунувшись в творчество, науку или приобщившись к волонтёрству.

Фото: Нижний 800

В шатре «Больше, чем путешествие» юных туристов учили правильно собирать рюкзак в поход и тут же, с помощью наушников, откуда раздавались звуки пения птиц, окунали в лесную атмосферу.

А ещё можно было послушать лекции по истории Нижнего Новгорода, принять участие в мастер-классах, а также получить консультации по карьерным возможностям!

Фото: Нижний 800

Добровольцы ПСО «Волонтер» обучали оказывать первую медицинскую помощь и рассказывали, чем можно помочь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Например, как плести маскировочные сети и изготавливать окопные свечи.

Любители активного отдыха смогли поиграть на площади Минина в футбол, покататься на велосипедах и скейтах, а также поучаствовать в различных активных конкурсах.

Фото: Нижний 800

Одно из центральных событий – церемония закрытия Дня молодежи на стадионе «Нижний Новгород». Главной идеей театрализованной постановки, которую подготовил режиссёр Илья Авербух, стало сплочение россиян и объединение энергий. Главные герои – талантливые молодые люди, которых сближает любовь к России и верность своей стране.

Фото: Нижний 800

Перед началом шоу к нижегородцам по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин.

«Мероприятия Дня молодежи — а это и лекции, и мастер-классы, и уникальные тематические встречи и площадки — посвящены развитию, движению навстречу добрым делам, креативным начинаниям, грядущим свершениям. Важно, что вам близки идеи сплоченности, объединения усилий. Ведь вместе всегда можно сделать больше», — сказал глава государства.

Фото: Нижний 800

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Нижний Новгород, который помнит героев Минина и Пожарского, вставших на защиту Отчизны для преодоления Смуты, хорошо понимает важность сплочения и общности.

Фото: Нижний 800

С душевными словами со сцены к гостям обратился заместитель губернатора Олег Беркович: «В России, в Нижегородской области у молодежи большое количество путей, большое количество возможностей, чтобы реализовывать себя в самых разных проектах: науке, творчестве, культуре. И в этот день я хочу пожелать вам не бояться совершать ошибки. После этого можно встать, отряхнуться и сделать что-то по-настоящему великое. Делайте то, что велит вам ваше сердце!»

Фото: Нижний 800

Праздничный концерт начался с выступления академического хора ННГУ им. Лобачевского. Нижегородский фольклорно-этнографический ансамбль «Синий лен» спел в коллаборации с Zventa Sventana (Тиной Кузнецовой).

Фото: Нижний 800

Также выступили певец Глеб Матвейчук, Андрей Давинчи, фортепианное трио Bel Suono и DJ project S-BROTHER-S.

Фото: Нижний 800

Кроме того, Ramil’ (он, кстати, нижегородец) и оперная певица Марина Попандопуло невероятно красиво спели дуэтом, чем заслужили от зрителей шквал оваций.

Фото: Нижний 800

Настоящим сюрпризом для гостей стало выступление Димы Билана. Вместе с ним на сцену вышли нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины.

Фото: Нижний 800

А в завершении выступила группа «Чиж & Со». Сергей Чиграков и его музыканты исполнили для зрителей свои хиты.

Фото: Нижний 800

КСТАТИ

Как Нижний Новгород стал первой Молодёжной столицей России

Нижний Новгород — первый город, получивший звание «Молодёжной столицы России» по итогам конкурса Росмолодёжи. Всего в конкурсе участвовало 59 городов-претендентов, а в шорт-лист помимо столицы Приволжья вошли Владивосток, Калининград, Красноярск, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.

Амбиции Нижнего Новгорода основаны на серьезных достижениях последних лет. В городе обустроено множество мест, которые стали центрами притяжения молодежи. Здесь есть всё необходимое для насыщенной культурной жизни и карьеры. Нижний Новгород — город, в котором чувствуешь жизнь. Кстати, у Молодёжной столицы — аналогичный слоган.

Фото: Нижний 800

Особенно город преобразился своему 800-летию. Работа продолжилась и после юбилея. Создание комфортных условий для работы, учёбы, творчества и отдыха молодёжи — одна из стратегических задач правительства региона. В Нижегородской области поддерживают молодёжные проекты. Одним из важных элементов программы помощи стал Молодёжный центр «Высота». Здесь ребятам помогают участвовать в грантовых конкурсах, форумах, в самом пространстве есть всё для проведения мероприятий.

«Высота» стала лучшим молодёжным пространством страны 2022 года по оценке премии «Время молодых». Благодаря победе в конкурсе комплексных программ развития молодёжной политики «Регион для молодых» на развитие центра было получено 256 млн рублей.

Фото: Нижний 800

По итогам голосования конкурса «Точка притяжения» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь), признаны лидерами 16 пространств Нижегородской области. В топ-5 вошли молодёжное пространство «Молодой Нижний», молодёжный центр «Высота», «Территория эмоций», Milo Concert Hall и мультимедиа-арт-пространство Цех.