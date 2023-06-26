Американец купил пожизненный авиабилет 33 года назад и налетал 37 млн километров

Житель американского штата Нью-Джерси Том Стукер в далеком 1990 году наткнулся на заманчивое рекламное предложение - купить за $290 тысяч пожизненный билет на все рейсы авиакомпании United Airlines. Фото: EAST NEWS

Житель американского штата Нью-Джерси Том Стукер в далеком 1990 году наткнулся на заманчивое рекламное предложение - купить за $290 тысяч пожизненный билет на все рейсы авиакомпании United Airlines. Несмотря на внушительный ценник, американец раскошелился и не пожалел.

Спустя 33 года 69-летний Стукер является авиапассажиром №1 во всем мире: он налетал уже 37 млн километров (это, между прочим, почти в 96 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны) и посетил более 100 стран. Таким образом, он провел в воздухе больше, чем кто-либо другой. Самым плодотворным годом стал для Стукера доковидный 2019-й: 373 полета за 365 дней и 2,35 млн километров в воздухе. Если бы он купил билеты на все эти рейсы за наличные, это обошлось бы ему в 2,44 миллиона долларов. Очевидно, что потраченные деньги отбились с лихвой даже за этот год. Сам заядлый путешественник называет свою давнюю покупку «лучшей инвестицией в жизни».

Помимо безлимитных перелетов Стукер имеет баснословное количество накопленных бонусных миль, которые тратит на проживание в роскошных отелях, билеты для близких и даже благотворительность. Он оплатил бонусами ремонт дома своего брата, а свою жену свозил уже в 120 "свадебных путешествий". Однажды американец даже получил за 451 тысячу авиамиль эпизодическую роль в популярном ситкоме «Сайнфелд». В воздухе он десятки раз сталкивался со знаменитостями и пользовался случаем, чтобы поболтать, например, с Биллом Мюрреем.

Казалось бы, авиакомпания должна кусать локти, сожалея о том, что продешивила, продав такой билет Стукеру. Но все как раз наоборот: его имя нанесено на два борта United Airlines, ему всегда оказывают премиальное обслуживание, при звонке на горячую линию операторы называют Тома по имени, а к самолету главного пассажира подвозят на «Мерседесе». Естественно, Стукера знают многие пилоты и стюардессы. К слову, сам путешественник советует делать вид, что пассажир узнал бортпроводника, даже если это неправда. Такая уловка, по его словам, гарантирует качественное обслуживание.

Стукер путешествует ради путешествий, он летает так много, потому что называет это своей страстью. Однажды Том провел в перелетах 12 суток подряд. Как признается заядлый пассажир, если он не летает хотя бы неделю, его одолевает тоска и жажда полета. На вопрос, не страшно ли летать так часто, Стукер отвечает, что в небе ему гораздо спокойнее, чем на земле. Тем не менее, за свой многотысячный летный стаж он стал свидетелем 4 смертей пассажиров в воздухе от инфаркта.

К слову, авиакомпания не планирует больше продавать пожизненные билеты, так что побить рекорд Стукера, вдохновившись его историей, вряд ли получится.