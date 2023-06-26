Хирурги во время уникальной операции спасли жизнь 14-летней девочке с редким заболеванием

Хабибуллина Линара Радиковна. Фото: РНИМУ

Хирурги отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России спасли 14-летнюю девочку из Волгоградской области, которая изначально была госпитализирована с жалобами на боли в животе и кровь в стуле. Собирая историю юной пациентки, врачи выяснили, что мама страдала от аденоматозного полипозного синдрома. Это редкое заболевание, для которого характерны множественные доброкачественные полипы толстой кишки и уже в молодом возрасте. Причем, если не провести операцию, то опухоли эти грозят перерасти в злокачественные.

Диагностическая колоноскопия подтвердила предположение врачей о том, что и девочка страдает тем же заболеванием, что и мама. Врачи направили свою юную пациентку для дальнейшего обследования и лечения в хирургическое отделение РДКБ.

Линара Хабибуллина, врач — детский хирург, которая проводила операцию, отметила, что на начальной стадии выявить этот синдром непросто, симптомы (кровь в стуле, боли в животе) схожи с другими заболеваниями ЖКТ. Для точной постановки диагноза проводятся дополнительные обследования: колоноскопия, взятие образца тканей полипа на гистологическое исследование, анализ крови на наличие патогенного варианта определенных генов.

Фото: РНИМУ

- Одним из важных факторов является возможность передачи этого заболевания по наследству, — говорит Линара Хабибуллина. — Если у одного из родителей в анамнезе присутствует такая патология, ребенка необходимо обследовать в возрасте 12–14 лет для исключения или подтверждения диагноза.

Единственно возможное лечение – это операция. Технически сложная операция по формированию тонкокишечного резервуара длилась пять часов и провели ее малоинвазивно, через четыре пятимиллиметровых разреза, что облегчило послеоперационное восстановление. Важную роль сыграл и настрой девочки — она хотела поскорее вернуться к активности и полноценной жизни. Через два месяца после операции и подробных обследований врачи закрыли выведенную стому (искусственное отверстие для выведения кала) и восстановили естественную работу ЖКТ.