Лавров: Запад рассчитывал, что поход Пригожина на Москву будет более кровавым

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел дал свою оценку событиям, произошедшим в минувшие выходные. Сергей Лавров рассказал о том, как международные партнеры отреагировали на попытку мятежа, инициированную главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. «КП» собрала ключевые цитаты главы внешнеполитического ведомства из эксклюзивного интервью RT.

О поддержке России со стороны союзников

Многочисленные звонки президенту, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, будет возвращена в конституционное поле, собственно, как оно и получилось. Я тоже провел несколько телефонных разговоров, высказав, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство нашего государства, подорвать успех специальной военной операции. Попросили не говорить об их звонках публично. Мы уважаем их.

Об отказе США вводить новые санкции против ЧВК «Вагнер»

Я не думаю, что это смена подхода со стороны США. Это лишнее подтверждение тому, что подход США зависит от того, что на данном конкретном этапе нужно Соединенным Штатам от того или иного внешнего игрока. США не раз в связи с украинским кризисом проявляли полнейшую предвзятость, полнейшую ангажированность, собственно, они ведут войну руками украинцев против России.

О том могут ли произошедшие события повлиять на отношения с другими странами

С партнерами и друзьями – нет. С остальными – нам всё равно. Отношения «коллективного Запада» с нами разрушены по его инициативе. Их нет. Одним эпизодом больше, одним меньше. Не вижу большой разницы.

Президент России В. В. Путин не раз говорил: когда и если они придут в себя, облагоразумятся, одумаются и обратятся к нам с предложениями касательно восстановления отношений в той или иной форме, тогда посмотрим, о чем они будут просить и какова была роль каждого из просителей в развязывании гибридной войны против Российской Федерации.

О реакции африканских стран и, в частности, ЦАР на попытку мятежа «Вагнера»

Если сообщения о панике, которые охватили ЦАР и остальную Африку, на американских порталах, то я настоятельно рекомендую учитывать, на кого эти порталы работают, насколько ничтожно для них быть носителями фактов по сравнению с желанием выслуживаться перед свои руководством, теми, кто определяет идеологию и действия коллективного запада. Мы уже обсуждали роль России на Африканском континенте. ЦАР, как и Мали, одна из тех стран, правительство которой официально обратилось с просьбой к частной военной компании на этапе когда и ЦАР, и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивая присутствие антитеррористических контингентов, военные базы, их оставляли лицом к лицу с бандитами. <…> По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов, и эта работа будет продолжена. <…> Я не увидел какой-то паники, не увидел каких-либо изменений в отношениях африканских стран с РФ. Наоборот, получил несколько звонков от африканских коллег.

О том, что Запад и Украина ожидали худшего сценария мятежа в России

Я ознакомился с тем, как освещают события в России на Западе. В частности, CNN, если я правильно помню, сообщили, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже, но решила об этом никому не рассказывать, видимо, в надежде на то, что мятеж удастся. На эту же мысль меня сподвигнет еще одно сообщение CNN, которое прозвучало вчера на аналитиков американской разведки, где было сказано, что ожидалось, что поход Пригожина на Москву встретит намного больше сопротивления и будет намного более кровавым, чем это было на самом деле. Об этих ожиданиях такого толка, об ожиданиях развала российского государства совершенно откровенно, по Фрейду, уже без всяких тонкостей говорили представители украинского режима, включая и Зеленского и его сподручных типа, там есть такой Подоляк, Данилов, - все они сокрушались, что не удалось использовать эту ситуацию для развала режима.

О сигналах США о непричастности к попытке мятежа

Вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, она передавала сигналы. Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают.

О провокациях и попытках втягивания Запада в боевые действия на Украине

Это бред. Это затасканная угроза, предупреждение, оно уже многократно всплывает в медийном пространстве устами представителей киевского режима, говорит только об одном: все эти люди натренированы в том числе для ведения информационной войны прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами, которые для Украины стали старшими товарищами. Если результат этих тренировок настолько плачевны и настолько неубедительны, то мне жаль тех денег, которые платят западные налогоплательщики.