Почти половина россиян считают нужным перевести ЧВК под управление государства

47% россиян считают нужным передать частные военные компании под управление государством Фото: REUTERS

После событий субботы в Госдуме заявили, что в России нужен закон о регулировании частных военных компаний (ЧВК). Эту идею поддержали треть россиян, а больше половины выступили за еще более строгие меры. Об этом говорит результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 47% россиян считают нужным передать частные военные компании под управление государством. Участники опроса отмечают, что если такие организации останутся в частных руках, то никто не сможет в полной мере ощущать себя в безопасности.

Еще 10% и вовсе считают, что существующие в стране ЧВК нужно распустить и запретить создание в стране таких частных компаний.

А вот 30% опрошенных поддерживают предложение Госдумы создать закон, который бы регулировал ЧВК, и тогда они смогут остаться в частных руках, но станут удобным инструментом и надежным для государства и общества, уйдет опасный момент непредсказуемости.

«Их работу как-то нужно регулировать однозначно. Власть должна хорошенько об этом подумать», — говорит участник исследования.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

А вот 6% считают, что достаточно просто проверить командование всех существующих в стране ЧВК на компетентность и соответствие занимаемым должностям. И если все окажется в порядке, то этим компаниям можно будет доверять, но периодически инспектировать.

6% опрошенных и вовсе считают, что все надо оставить как есть, ведь на то это и частные компании, чтобы в каждой был свой порядок.

Оставшийся 1% проголосовавших выбрали вариант «другое». Кто-то просто предложил сократить численность ЧВК, а кто-то – позволить им действовать им самостоятельно только в мирное время, а в военное – переходить под контроль Минобороны.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 20,1 тысячи человек.

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