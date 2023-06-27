Таксистам поставили оценки: какие города могут похвастаться водителями-отличниками

Интересной статистикой поделился Яндекс Go. По данным сервиса, 96,9% поездок на такси в Краснодаре получают пять баллов. При этом статистика оценок «отлично» в целом по стране оказалась близка к краснодарской, но столица Кубани все же более щедра на «пятерки». Так, среднероссийский показатель — 96,6% максимальных оценок.

В сервисе отметили, что самое высокое число максимальных «пяти звезд» фиксируют в Ненецком АО, Магаданской области, Ингушетии, Якутии (Саха) и Калмыкии.

Оценить поездку Яндекс Go предлагает во время движения или уже после завершения маршрута. Мобильное приложение предлагает за общее впечатление поставить от 1 до 5 звезд, а также можно выделить конкретные аспекты, за которые хочется отдельно поблагодарить водителя. Например, интересную беседу, хороший музыкальный вкус или профессионализм в управлении авто. Из оценок формируется рейтинг водителя-партнера сервиса, который отображается в его профиле. Также видно, сколько раз таксиста отмечали пользователи за тот или иной аспект поездок.