«Комсомолку на Даче» в «Одноклассниках» посмотрели 3 миллиона зрителей!

KP.RU провела традиционный цикл лекций. Каждую среду лучшие ботаники, агрономы и дачные эксперты отвечали на вопросы читателей на страничке «КП» в «Одноклассниках».

KP.RU провела традиционный цикл лекций. Каждую среду лучшие ботаники, агрономы и дачные эксперты отвечали на вопросы читателей на страничке «КП» в «Одноклассниках».

Всего было проведено и записано 7 встреч. В общем сложности их посмотрели около 3 миллионов подписчиков. Спасибо вам, дорогие зрители!

Все лекции есть в записях – вы можете их посмотреть в этой статье или на страничке «КП» в «Одноклассниках».

Кандидат с.х. наук, старший научный сотрудник лаборатории ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» Тимофей Середин рассказал о новых и хорошо проверенных сортах . Об агротехнических особенностях луковых культур. Показал редкие виды - и новые селекционные достижения. А также уточнил особенности ухода за чесноком и луком. Смотрите тут.

Про весенние обработки в саду подписчикам рассказала Елена Голованова - главный редактор портала «Суперсадовник». Мы разложили по полочкам основные правила работ, разобрали плюсы и минусы народных советов - полезных и вредных. Смотрите тут.

Блогер и создатель собственного парка Кирилл Кветка рассказал про необычные и неприхотливые цветы, которые мало кому известны. Дал полезные советы любителям красоты на участке и объяснил, как сделать сад, за которым не нужно упорно ухаживать. Смотрите тут.

Как повысить плодородие почвы на участке рассказал доктор с.-х. наук, главный научный сотрудник Отдела интродукции и акклиматизации растений Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Александр Федоров.

Мы обсудили виды удобрений, их плюсы и минусы. А также какие растения помогут улучшить плодородие почвы и как подготовить почву для растений с особыми требованиями. Смотрите тут.

«Умная техника в помощь садоводам и огородникам» Маркетолог и эксперт онлайн-гипермаркета Артём Лебедев дал лайфхаки по выбору мотопомпы и газонокосилки. Помог разобраться в современном садовом инвентаре, рассказал о самых распространенных поломках техники: на что стоит обращать внимания. Смотрите тут.

Психотерапевт Марина Цветкова рассказала о связи дачи и долголетия, объяснила, чем веселым и полезным можно занять на шести соках детей и как найти баланс между трудом и отдыхом. Смотрите тут.

И завершила этот цикл лекция: «Как вырастить большой урожай овощей». Садовод и блогер Ольга Пимкина рассказала, как выбирать семена и правильно ухаживать за томатами и открыла секреты по выращиванию гигантских тыкв. Смотрите тут.

Пишите в соцсетях, какие лекции вы хотели бы услышать в следующем сезоне!