Дожди и грозы, зато море тёплое: В Сочи сейчас холоднее, чем в Якутии

Синоптик Позднякова предупредила о дождях и грозах на юге России Фото: Shutterstock

- После сильных дождей, прошедших в середине июня, погода на черноморских курортах установилась вполне приличная. Хотя и не сказать чтобы совсем без осадков, - дипломатично обрисовала ситуацию в Краснодарском крае и Крыму главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Чтобы туристы не впали в депрессию, уточним: дожди на курортах льют далеко не каждый день! Да, в мае и июне 2023 года их больше, чем обычно. Но южные «тропические» ливни хороши тем, что проливаются быстро - а потом опять сияет солнце, и можно снова идти на пляж.

Тем более что вода в Чёрном море уже прогрелась и в Крыму, и в Краснодарском крае:

+24 градуса - температура воды сейчас в Геленджике и Туапсе;

+23 - в Анапе, Алуште, Ялте и Сочи;

+22 - в Феодосии и Евпатории.

В самых ближайших прогнозах Гидрометцентра России, увы, опять дожди с грозами: во вторник, 27 июня, они обрушатся на Краснодарский край, Ставрополье, Ростовскую область, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. До среды будет продолжаться ненастье в горах Дагестана, а также в Северной Осетии и Ингушетии. В среду, 28 июня, сильный дождь ждут в Крыму.

Что дальше? Финал июня и первые дни июля будут комфортными. На курортах Краснодарского края +25…+28 градусов, дожди вероятны в пятницу, 30 июня (это кроме тех, что в начале недели).

В Крыму жарче всего в Феодосии, до +29, и почти без осадков, в Алуште и Судаке +25…+27, и опять же в пятницу возможны дожди.

Июль 2023, по предварительным прогнозам Гидрометцентра, будет вполне соответствующим климатическим нормам - а значит, есть шанс на пляжную погоду. Август сулят даже более знойный, чем обычно.

Однако в расчётах на столь долгий срок речь идёт о средней температуре по больнице, для целого месяца и для больших территорий.

- Аномалии в отдельные дни вполне возможны, и по температуре, и по осадкам, - напоминает Татьяна Позднякова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На полюсе холода - рекордный зной!

Якутский посёлок Оймякон считается полюсом холода не только России, но и всего Северного полушария. Но погода перевернулась с ног на голову! 25 июня в Оймяконе установлен новый температурный рекорд, воздух раскалился до +31,7 градуса. В Сочи в этот день было +26. И вот разберись, где теперь курорт! А в ближайшие дни синоптики обещают +35 (на полюсе холода).