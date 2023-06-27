Собрали все «звезды»: в каких городах России таксисты чаще всего получают пять баллов

Абсолютное большинство поездок на такси в Бийске оценивают на «пятерку»

Яндекс Go поделился данными о том, какие оценки чаще всего ставят пользователи такси. В Бийске Алтайского края зафиксирован один из самых высоких по стране показатель с максимальными баллами. В 96,6% всех поездок пассажиры ставят пять звезд за поездку.

Также в назывном порядке перечислили регионы по стране, где пассажиры больше всего довольны поездками в сервисе, — если судить по числу «пятерок». В топе: Ненецкий АО, Магаданская область, республики — Ингушетия и Саха, а также Калмыкия.

Оценку за поездку приложение Яндекс Go предлагает поставить после окончания или во время маршрута. Пользователь также может выбрать наиболее понравившиеся, по его мнению, аспекты, например, музыку, хорошую беседу, качество вождения и другие. Оценка и «лайки» конкретным аспектам отображаются в профиле водителей-партнеров сервиса.