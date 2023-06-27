Чествуем лидеров: в каких городах России пассажиры больше всего довольны таксистами

В Чите большинство пассажиров ставят поездкам на такси высшую оценку

По данным сервиса Яндекс Go, в Чите чаще всего поездки на такси получают высший балл. Доля пятизвездочных маршрутов — 95,2%. При этом средний показатель по России оказался немного выше — 96,6%. Однако столица Забайкалья — в общем «позитивном» тренде.

Сервис также перечислил самые щедрые на «пятерки» регионы. В лидерах: Ненецкий АО, Магаданская область, республики — Ингушетия, Саха и Калмыкия.

Опция «оценить поездку» пользователям мобильного приложения Яндекс Go доступна как в пути, так и после завершения маршрута. Поездке предлагают поставить от одной до пяти звезд — за общее впечатление. Можно также похвалить водителя за конкретный аспект. Например, чистоту салона или интересную беседу. Число подобных комплиментов отображается в профиле водителей-партнеров сервиса.