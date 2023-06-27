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Общество27 июня 2023 13:00

Позитивный тренд: в России клиенты высоко оценивают поездки в такси

Узнали, в каких регионах чаще всего можно встретить водителей с пятью звездами
Подсчитана доля поездок на такси в Санкт-Петербурге с высшей оценкой

Подсчитана доля поездок на такси в Санкт-Петербурге с высшей оценкой

Яндекс Go проанализировал оценки, которые пользователи такси ставят за поездки в разных регионах по стране. 95,9% поездок в Санкт-Петербурге получают высший балл от пассажиров.

Аналогичный позитивный тренд наблюдается и в целом по России — 96,6% поездок в сервисе оцениваются на пять звезд. Максимальная доля таких поездок — в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Республике Ингушетия.

Пользователи мобильного приложения Яндекс Go могут дать оценку поездке во время или после ее завершения. За общее впечатление пассажир может поставить от одной до пяти звезд. Среди функций также есть комплимент водителю за конкретный аспект. Например, интересную беседу в пути, хорошую музыку и другие. В профиле водителя-партнера сервиса можно посмотреть, сколько раз пассажиры благодарили за разные нюансы поездок.

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