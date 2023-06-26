Пожарные МЧС спасли обитателей ростовского зоопарка

О причинах пожара пока не говорится Фото: скриншот видео

«Ростовские пожарные борются с огнём в зоопарке и помогают спасти животных».

Эта тревожная информация поступила к нам в редакцию в понедельник, 26 июня, около 20.00 мск.

- Почти 50 человек и 17 единиц техники направлены на ликвидацию пожара в Ростове-на-Дону, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства (дежурная - Юлия Петина.) - Огонь охватил кровлю экзотариума. (Экзотариум - это террариум, в котором содержатся разнообразные виды экзотических животных. - А.Г.) - Действия сотрудников МЧС направлены на ликвидацию пожара, спасение животных и защиту расположенных рядом вольеров». (см. видео.)

«Произошло обрушение кровли горящего здания», - читаем в оперативном сообщении.

В 20.01 мск открытое горение в ростовском зоопарке было ликвидировано. По состоянию на 20:35 мск пожар ликвидирован полностью. Сотрудники МЧС России не только спасли всех животных, но и вынесли из опасной зоны ценные экспонаты.

О причинах пожара пока не говорится.