Названы города, вошедшие в топ щедрых на максимальные оценки таксистам

Новосибирск вошел в топ городов с самыми щедрыми оценками за поездки в такси

Яндекс Go проанализировал, какие оценки чаще всего ставят пользователи такси. Пять звезд в Новосибирске получают 95,8% поездок. Средний показатель по стране — немногим выше: 96,6%. Однако новосибирцы все же в числе регионов с высшими результатами.

В сервисе отметили, что чаще всего пять баллов за поездки ставят в Ненецком АО, Магаданской области, Республике Ингушетия. В пятерку щедрых на оценку «отлично» регионов также вошли республики Саха и Калмыкия.

Оценить поездку могут все пользователи приложения Яндекс Go: во время или по окончанию маршрута. За общее впечатление пассажир может выставить от одной до пяти звезд. А также похвалить водителя более предметно. Например, выделить музыку в поездке, стиль вождения или чистоту салона. В профиле водителей-партнеров сервиса отображается количество благодарностей за конкретные аспекты.