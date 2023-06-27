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Общество27 июня 2023 11:10

Настоящий звездопад: в каких городах России таксисты чаще всего получают пять баллов

Подсчитано число максимальных оценок за поездки
В Перми порядка 96% поездок в такси проходят на пять звезд

В Перми порядка 96% поездок в такси проходят на пять звезд

Яндекс Go выпустил аналитику по оценкам пользователей такси. В Перми 96,2% поездок получают оценку в пять звезд. Это согласуется с общероссийским показателем сервиса, который лишь на 0,4% выше.

Большая доля пятизвездочных оценок в России — в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Республике Ингушетия. Среди щедрых на высокие оценки регионов оказались республики Саха и Калмыкия.

Возможность оценить поездку есть у всех пользователей мобильного приложения Яндекс Go. Сделать это можно во время или после поездки. За общее впечатление пассажир может поставить от одной до пяти звезд. Кроме того, приложение дает возможность отметить водителя за конкретный аспект поездки, например, качество вождения, приятную музыку, интересную беседу и другие. Число подобных комплиментов затем отображается в профиле водителей-партнеров сервиса.

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