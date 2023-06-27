Анекдоты: Сбылась детская мечта трудовика - листать Playboy, пока остальные делают скворечник

На третий день диеты есть уже не хочется.
Жить, если честно, тоже.
* * *
Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия и поэтому быстро привыкает.
* * *
- Записал свою жену на карате.
- Ну и?
- Научился пылесосить, готовить, а от стирки просто тащусь!
* * *
- Ты читал? Ученые опровергли данные о косолапости Тутанхамона.
- То есть в нашей поликлинике какой-то Тутанхамон, живший тучу лет назад, может попасть к ортопеду, а я нет?!
- Все просто - его очередь подошла.
* * *
- Петрович! Чё это у тебя в туалете делает томик Есенина?!
- Да надоело читать освежитель воздуха.
* * *
- Я совершенно не понимаю, что делается в этой больнице, - говорит один пациент другому. - Когда я сюда лег, один врач сказал, что у меня аппендицит, а другой утверждал, что камни в желчном пузыре.
- Ну и чем все кончилось?
- Они подкинули монетку и удалили мне гланды.
* * *
Кстати, слоны прекрасно перетаскивают бревна.
Так, по подсчетам специалистов, один слон с успехом заменяет тридцать четыре Ленина!
* * *
Мужик на охоте пускает из арбалета стрелу. Бежит за ней, находит в болоте, а рядом лягушка сидит. И говорит лягушка:
- Возьми меня домой, посади на подушечку, поцелуй - и я превращусь в красавицу!
- Домой я тебя возьму, на подушечку посажу, а целовать не буду.
- Почему? - спрашивает лягушка.
- Красавиц много, а говорящая лягушка прикольнее.
* * *
Механик в автомастерской говорит клиенту:
- Запчасти, которые вы принесли, к вашему автомобилю не подходят.
- Очень возможно, - соглашается тот. - На том перекрестке нас трое столкнулось.
* * *
Пять лет назад, когда я поступила в медицинский, все родственники радовались, что у них будет свой доктор, который будет их лечить.
А я окончила мед и стала психиатром...
* * *
В Ухрюпинске открылся отель «Дом колхозника» категории минус три звезды. Там все выключено.
* * *
Минздрав предупреждает: при возникновении вопроса «Слышь, мужик, закурить есть?» и курение, и некурение одинаково опасны для вашего здоровья.
* * *
Официанта Жору в ресторане шутя называли Георгий-обедоносец.
* * *
Вот эти ребята - Омар Хайям, Сунь Цзы, Бисмарк, Черчилль и прочие записные остроумцы - просто офигели бы, узнай они, сколько мудрых и остроумных изречений оставили после себя.
* * *
Сейчас самое время проверить здоровье - все бабки на дачах, поликлиники свободны!