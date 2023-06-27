Обогащение Ираном

Древние персидские традиции в Иране тщательно оберегаются. Поэтому даже на богатых свадьбах жениха можно увидеть верхом на верблюде. Фото: Eric Lafforgue/Getty Images

Наши путешественники только недавно стали открывать для себя Иран - страну, про которую у большинства россиян пока больше стереотипов, чем знаний. В прошлом году Иран посетили более 22 тысяч россиян, такие данные привел министр экономразвития Максим Решетников. По сравнению с доковидным периодом эти цифры выросли в 2,5 раза. Однако потенциал, конечно же, намного больше.

«КП» решила разобраться, чем может удивить современный Иран нашего брата -туриста.

ДЕТИ ОГНЯ

На протяжении тысячелетий Иран был известен под названием Персия, которое иногда варьировалось - звучали такие вариации, как Парс или Персида. Название сохранялось вплоть до 1935 года, когда вся страна была переименована в Иран, название созвучное с Арианой, регионом на севере Ирана, в переводе - Земля ариев.

Начавшиеся в VII веке набеги арабов на персидские земли привели к распространению на этих землях ислама, который сильно отразился на культуре персов. Однако, желая противопоставить себя арабам и туркам, среди которых большинство исповедуют ислам суннитского толка, они избрали в качестве религии шиизм. До этого персы были верны зороастризму, поклоняясь иранскому пророку Заратустре.

На сегодня зороастризм официально признан в Иране религией, а те, кто его исповедует, обладают широкими правами, защищенными конституцией. Повидать современных зороастрийцев можно в городах Йезд и Керман, которые признаны духовными центрами зороастризма. Там до сих пор находятся действующие храмы, в которых священный огонь не гаснет уже более 700 лет.

РАЗ-СУББОТА, ДВА-СУББОТА

Первое, что может сбить с толку любого, случайно забредшего на сайт иранских СМИ, - это дата. И тут год 1402-й - это не ошибка. В современном Иране в ходу сразу три календаря: иранский или Солнечная хиджра, исламское летоисчисление по лунной хиджре и григорианский. Это находит свое отражение в повседневной жизни иранцев - в настенных календарях, еженедельниках.

Однако именно иранский или персидский календарь считается основным летосчислением в стране. Отсчет он берет от хиджры - переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году. Начало года празднуется в день весеннего равноденствия или Навруз. В этот день все иранцы выставляют на праздничный стол семь предметов, чьи названия на местном наречии начинаются на «с»: яблоко, пряность сумах, блюдо из пророщенных зерен пшеницы - сумаляк, зеленые растения, часы, монетки и уксус. Некоторые дополняют этот список Кораном, яйцом, зеркалом и свечой. Каждый предмет имеет сакральное значение - от красоты и терпения до плодородия и благословения.

В Иране установлена шестидневная рабочая неделя. Выходной в пятницу, а понедельник начинается в субботу (шанбе), поэтому все дни недели называются путем добавления порядкового числа к слову «суббота» - раз-суббота (екшанбе), два-суббота (душанбе) и т. д.

ПОШЛИ ПЕРСЫ НА БАЗАР И КУПИЛИ САМОВАР

Самый удивительный предмет интерьера, который можно встретить в Иране, - самовар. При этом сами иранцы настолько привыкли к нему, что мало кто знает о русских корнях этой утвари. Самовар можно встретить и в обычных домах, и в ресторанах, и в чайханах.

Первые самовары попали в Персию из России более двух столетий назад. Вполне возможно, их привезли с собой представители русского посольства.

Ну а из еды российских туристов может поразить знакомый салат оливье, который пользуется большой популярностью в Иране. Иранский оливье отличается от русского более кислым вкусом, а также тем, что все ингредиенты натираются на терке.

Кстати, если оказаться в гостях у иранской семьи, то с большой вероятностью вас угостят пловом, к которому подадут бульон на бараньем мясе. Стол будет низким, поэтому садиться придется на пол. Из приборов на столе будут только ложки и вилки, никаких ножей.

СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ

Особое место в жизни любого иранца занимают песни и танцы. Но если мужчинам позволяется петь где заблагорассудится, то для женщин такие «концерты» не поощряются. Поэтому на улицах иранских городов можно встретить только напевающих мужчин.

Что же касается танцев, то публично пускаться в пляс не приветствуется. Для этого нужен веский повод. Например, свадьба, на протяжении которой гости несколько часов пляшут. Даже перед тем, как жених и невеста разрежут свадебный торт, две-три незамужние девушки по очереди должны исполнить танец с ножом, а жених каждой из них должен дать некую сумму денег.

К слову, утверждение, что в Иране распространено многоженство, является стереотипом. Подавляющее большинство мужчин состоит в отношениях только с одной женой. Хотя еще в середине ХХ века, в случае если женщина не могла забеременеть, она могла разрешить супругу взять вторую жену.

ДОНОРЫ В ЗАКОНЕ

Практически во всех странах мира запрещена торговля человеческими органами, но только не в Иране. Там законно можно продать почку, печень, роговицу или костный мозг, если это не повлечет за собой смерть донора. Цены в зависимости от органа варьируются от $500 до $15 000.

Этой возможностью часто пользуются бедные семьи, желая таким образом решить свои финансовые проблемы. Самым популярным органом для продажи является почка. Торговлю почками контролируют госорганы. Средняя стоимость - $5 - 8 тысяч, это притом что на черном рынке по всему миру ценник доходит до $100 тысяч.