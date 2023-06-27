Pелигиозные святыни Киево-Печерской лавры могут осесть в музеях и частных коллекциях на Западе Фото: EAST NEWS

Склады и ремонтные базы горят за милую душу

«Южная» группировка войск на Донецком направлении в районе Спорного отразила две атаки ВСУ, вывела из строя до 195 боевиков, две БМП, шесть автомобилей, две американские САУ Paladin. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала двух украинские ДРГ, до роты, три бронемашины, пять пикапов, САУ «Акация» и гаубица Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отбила четыре атаки противника в районе Ровнополя. А на Запорожском направлении в районе Работино захлебнулась атака 47-й мехбригады ВСУ. Общие потери противника превысили полторы роты, три бронемашины, два пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировка войск на Купянском направлении уничтожила более 30 националистов, два автомобиля и две польские САУ Krab. На Херсонском направлении потери противника таковы - до 35-бойцов, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в Казацком. В Ивановке в ДНР уничтожен узел связи 25-й бригады ВДВ ВСУ, а в Новояковлевке - пункт ремонта и восстановления вооружения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. А наши ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников. Вот, новый недолет.

Святыни Лавры могут попасть в частные западные коллекции

Сергей Мельников, глава Российской ассоциации защиты религиозной свободы предположил, что религиозные святыни Киево-Печерской лавры могут осесть в музеях и частных коллекциях на Западе. В интервью изданию ВЗГЛЯД, комментируя ситуацию с вывозом ценностей Лавры из Киева в Европу он заявил: «Возникают параллели с продажей большевиками религиозных ценностей за рубеж в 1920-е годы. Велика вероятность, что передача православных святынь, в числе которых памятники истории, культуры, литературы, драгоценности и мощи святых, не будет осуществлена безвозмездно. А полученные деньги направят на нужды украинской армии». По мнению Мельникова киевский режим обесценивает историческое достояние и народные святыни, и разграбление Лавры - это очередной пункт в долговременной стратегии по «размыванию культурных основ украинского народа». Есть опасения, что размывать уже и нечего…

Будапешт против евроинтеграции Киева - тот угнетает нацменьшинства

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, заявил, что Будапешт не поддержит шаги Киева по евроинтеграции, пока на Днепре не начнут, наконец, соблюдать европейские требования об уважении прав нацменьшинств. Министр подчеркнул, что Украина не выполняет никакие базовые требования об уважении прав национальных меньшинств - согласно докладу Венецианской комиссии. И уже с 1 сентября национальные школы в незалежной не смогут больше работать в прежнем режиме. Сийярто счел пропагандой заявления Киева о том, что урезание уроков на венгерском языке в Закарпатье якобы отложено на год. Да ясное дело – врут как дышат.

Bradley в степях Украины горят не хуже Leopard

Издание The New York Times констатирует, что в ходе СВО армия незалежной потеряла как минимум 17 американских бронемашин Bradley, которые Пентагон щедро презентовал Киеву. Всего к началу июня США отправили самостиной 113 таких бронемашин. То есть, уже «более 15%» из них получили повреждения или были уничтожены. А вы надеялись, что они на этом металлоломе с песнями и плясками в Крым въедут?

В Киеве пытаются обуть Илона Маска на 15 тысяч долларов

Украинские СМИ сообщают, что IT-компания «Старлинк» отсудила у компании SpaceX Илона Маска 14,7 тысяч долларов по делу о прекращении действия торговой марки. Около 13,1 тысяч баксов будут взысканы у компании Маска в качестве расходов на профессиональную правовую помощь. Чуть более 1,6 тысяч зеленых пойдут на затраты по проведению экспертизы. Ну, а SpaceX подала апелляцию после того, как проиграла в суде первой инстанции. Ранее Киевский хозяйственный суд отказался удовлетворять иск SpaceX, который осенью прошлого года подала в суд на «Старлинк» с требованием отказаться от прав на торговую марку- поскольку украинское ООО «Старлинк» зарегистрировало товарный знак еще в феврале 2011 года, а американская компания Starlink, принадлежащая SpaceX, была основана лишь в 2015 году. «Дочка» SpaceX на Украине называется «Старлинк Юкрейн». Как тебе такое, Илон Маск?

В Белом доме уже устали ждать успехов от ВСУ

Как заявляют источники ряда американских СМИ в Белом доме, результаты первых двух недель контрнаступления «отрезвляющие» подействовали на Белый дом. Военные эксперты отмечают, что ВСУ сильно «отстают от графика». Неназванный высокопоставленный чиновник администрации также заявил, что темп операций украинской армии слишком медленный, но он добавил, что это не стало большой неожиданностью, учитывая серьезную оборон ВС РФ. Ранее и шестой президент незалежной признал, что контрнаступление ВСУ движется медленнее, чем ожидалось, но быстрых результатов ждать и не приходится, потому что это «не голливудский фильм». Конечно, не Голливуд, это всего лишь 95-й квартал.

Румыны уличили футболистов Украины в жульничестве

Румынское издание PlaySport сообщает, что Федерация футбола Румынии уличила сборную самостийной в нарушении регламента ФИФА на молодежном чемпионате Европы среди игроков не старше 21 года. Украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков были задействованы 19 июня в матче основной национальной команды с Мальтой в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года. Ну а через два дня вышли на поле, сыграв 21 июня в составе молодежной сборной с хорватами. Разница между двумя играми составила меньше 48 часов, что противоречит регламенту ФИФА, который запрещает играть за основную и молодежную сборную, если с момента первого матча прошло меньше двух суток. Федерация футбола Румынии обратилась в ФИФА за разъяснениями по нарушению регламента организации. Неужели в Бухаресте до сих пор не поняли, что украинцам сегодня можно нарушать любые правила – и им ничего за это не будет.

Киев получит помощь от США еще на полмиллиарда

В Вашингтоне 27 июня объявят о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома, в пакет войдут бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker. Они должны будут заменить технику, которая ранее была потеряна Украиной в ходе наступления. Данными о точном количестве машин, которые будут переданы незалежной, CNN не располагает. Много не мало.

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