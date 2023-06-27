В ненастные дни отдыхающим остается снимать штормовое море. Фото: Виктор КЛЮШКИН

СЕЗОН ДОЖДЕЙ

Ливни, наводнения, селевые потоки с гор и 4-сантиметровый град… Начало пляжного сезона на российских южных курортах не особо радовало отпускников. На Ялту в мае вылилось вдвое больше дождей, чем обычно. На Сочи и соседнюю Абхазию в середине июне обрушилось такие ливни, что остановились поезда - на железнодорожные пути в Абхазии сошёл сель.

Да и вообще новости о погоде на Чёрном море и Северном Кавказе (а там тоже популярные курорты, Кавказские Минеральные Воды и дагестанское побережье Каспия) в эти два месяца такие, как будто синоптики перепутали файлы. И рассказывают нам про Таиланд в сезон дождей, а вовсе не про наш юг.

Для июньской статистики ещё рано, а майская красноречива:

226% осадков выпало за месяц в Ялте (то есть дождей было в два с лишним раза больше, чем положено по климатическим нормам);

174% в Ростовской области;

130% в районе Сочи.

125% в дагестанском Дербенте.

113% в Кисловодске.

А в других регионах все наоборот! В Москве почти сушь. На юге Сибири зно. И даже российской Арктике, в Мурманской и Архангельской областях, побиты рекорды по аномальной для северных мест жаре. Реально бывали дни, когда на Белом море теплее, чем на Черном! Или за сутки выливалось такое же количество воды с неба, какое подобает целому месяцу. Например, Белогорску в Крыму достался 71 мм дождей за день, а дагестанскому селу Терекли-Мектеб - 87 мм. Это 8 вёдер воды на каждый квадратный метр. Для сравнения: в Москве с начала июня, то есть за четыре недели почти, выпало всего 36 мм.

Что происходит?

- На юге страны совершенно необычная ситуация - очень интенсивные дожди в конце весны и начала лета, - признает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Краснодарский крае пережил длительный период очень сложной погоды, краем задело Крым и Ставрополье. Очень мощные осадки вызвали наводнение на реке Кубань и ее притоках. Интенсивнейшие осадки прошли в Северо-Кавказских республиках: Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане. Это привело к подъему уровня воды и подтоплению населенных пунктов.

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ

Кто испортил южную погоду? Да все сразу. И горы кавказские, и хитрые сочетания циклонов с антициклонами, и глобальное потепление. Давайте разбираться!

Кавказские горы превращают обычные дожди в тропические ливни. Это называется «вынужденная конвекция», объясняет Роман Вильфанд:

- Когда воздушные массы перемещаются с севера России к югу (что часто происходит в этом году. - Л. С.), они упираются в горный хребет, в Кавказ, и поднимаются по склонам вверх. Если это совпадает с очень жаркой погодой, возникают шквалы и настоящие тропические ливни, когда за несколько часов выпадает до 100 мм осадков.

Да, но горы на Кавказе не вчера выросли! Что-то необычное должно быть именно сейчас. Да, и дело вот в чем. Над большой частью Европейской территории России в мае и июне хозяйничал антициклон (потому и дождей почти нет). Он не пускал на север южные циклоны, идущие со Средиземного моря или закручивающиеся над Черным. И им ничего не оставалось, как выливаться над курортами.

Такую ситуацию синоптики и назвали «черноморской депрессией». К настроению отпускников термин никакого отношения не имеет (хотя кто-то наверняка расстроился, что дожди мешают загорать). Депрессия в метеорологии - это область с низким атмосферным давлением. Собственно, и ненастные циклоны тоже депрессии, только подвижные, атмосферные вихри с низким давлением в центре. В общем, депрессия в Черного моря, с кем не бывает!

К тому же с севера по краю антициклона на юг просачивается холодный воздух. Сталкивается там с субтропическими воздушными массами. А при таких встречах на контрасте температур образуется так называемый фронтальный раздел - опять же с дождями и грозами.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ - ЭТО НЕ ПРО ЮГ

Похоже, «нервная» и «депрессивная» погода для наших югов становится едва ли не новой нормой:

- Предшествующие два года, 2021 и 2022-й, тоже были нетипичными для курортных регионов - с активными циклонами, частыми интенсивными дождями. Реки разливались, сходили сетевые потоки, - напоминает научный руководитель Гидрометцентра России. - Количество опасных явлений увеличивается, это очевидно.

- Ещё в начале 1980-х годов наши климатологи делали долгосрочные прогнозы об изменениях климата в России: теплеть будет на севере и в средней полосе, а на юге будет холодать и увеличится количество осадков, - делится подробностями Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. - Именно эта тенденция сейчас и проявляется. Климат меняется!