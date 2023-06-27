Вопрос дня: Какой российский товар недооценен? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Коннов, Герой Труда России, механизатор:

- Чай наш преступно недооценен! В Краснодаре такой чудесный выращивают. Не хуже китайского или индийского. А его хоть где-нибудь рекламируют? Нет. Скорее уж ругать будут из-за санкций. Но тут и наша вина. Не умеем собственные товары продвигать, к сожалению.

Роман Русинов, автогонщик, победитель серии Ле-Ман:

- Моторные масла наши недооценены. Вечно всем кажется, что если маcло из Франции или Германии, то оно обязательно лучше российского. Ничего подобного! Много лет на гонках команда использует наше масло, и еще ни разу не было из-за него проблем.

Олег Новицкий, Герой России, космонавт:

- Мне кажется, у нас все оценено как надо. Народ же не глупый, чтобы на ровном месте переплачивать за что-то импортное. Да, можно один раз поверить рекламе, ошибиться. Но если свое не хуже, а стоит дешевле, люди быстро разберутся.

Юрий Куклачев, народный артист России, дрессировщик:

- Больше всего у нас недооценен цирк. Вот в 90-е, когда открылись границы, в театрах начали показывать всякую похабень. Чего только не полезло. Театры испортились. А советский цирк был самым сильным в мире. Российский сохранил эти позиции. Но на уровне власти почему-то принято думать о цирке как о чем-то несерьезном. А ведь мы остаемся лучшими!

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы и главный интеллектуал парламента:

- Нас долго принуждали вписаться в Болонскую систему образования, чтобы проще было найти потом работу за границей. И, судя по тому, какой спрос за рубежом на российских специалистов, главный недооцененный «товар» в России - это люди. Мы не до конца понимаем, как нам повезло со специалистами, а они уезжают в другие страны, так как там работодатели умеют ценить квалификацию.

Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга:

- Я бы назвал наш майонез - на мой вкус, лучший в мире. Он не только по всей стране продается, но и зарубежные рынки осваивает - в Китай начали поставлять. Мороженое нашего Хладокомбината № 3 - вкус как в детстве. Напомню, что косметику нашей фабрики «Калина» - «Черный жемчуг», «Чистая линия» и «Бархатные ручки» иностранцы из Екатеринбурга разбирают с собой по домам. Ну про уральские пельмени говорить не буду. Они эталонные. Никогда других есть не будете.

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