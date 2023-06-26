Герои спецоперации «Z» лейтенант Кучерявенков вычислил оператора вражеского дрона

Лейтенант Максим КУЧЕРЯВЕНКОВ и рядовой Илья РЫЖКОВИЧ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дерзость войскам не помеха», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает».

ПОДСТРЕЛИЛ ДРОН ПРОТИВНИКА В ВОЗДУХЕ

Гвардии рядовой Даниил ВЫСОЦКИЙ

«Гвардии рядовой Даниил Высоцкий выполнял задачу по дооборудованию фортификационных сооружений на переднем крае обороны. В ходе выполнения работ, Даниил заметил зависший воздухе вражеский квадрокоптер. Сориентировавшись в ситуации, Высоцкий подал команду личному составу на перемещение в укрытие, а сам открыл огонь по вражескому дрону. В результате точного попадания барражирующий боеприпас сдетонировал в воздухе на значительном удалении от наших позиций. Благодаря смелости и отваге гвардии рядового Даниила Высоцкого, фортификационное оборудование оборонительной линии было завершено своевременно и без потерь среди личного состава».

Гвардии рядовой Даниил ВЫСОЦКИЙ

УНИЧТОЖИЛ ПЕХОТУ ВРАГА ПРИЦЕЛЬНЫМ ОГНЕМ

Рядовой Илья РЫЖКОВИЧ

«Рядовой Илья Рыжкович в составе расчета боевой машины пехоты выполнял задачи по уничтожению вооружения, военной техники и живой силы националистов. Находясь под непрерывным артиллерийским обстрелом со стороны украинских боевиков, Рыжкович продолжал занимать выгодные позиции для поражения целей и маневрировать на поле боя, успешно прикрывая российские подразделения, действующие в пешем порядке. В ходе боя Илья обнаружил вооруженную группу боевиков, предпринявших попытку обойти российских военнослужащих с фланга. Оценив обстановку, рядовой выдвинулся на боевой машине пехоты наперерез противнику. Прицельным огнем из орудия БМП группа националистов была ликвидирована. Смелые и профессиональные действия рядового Ильи Рыжковича способствовали уничтожению противника и закреплению на новых рубежах».

ВЫЧИСЛИЛ ОПЕРАТОРА ВРАЖЕСКОГО БЕСПИЛОТНИКА

Лейтенант Максим КУЧЕРЯВЕНКОВ

«В ходе проведения специальной военной операции лейтенант Максим Кучерявенков выполняет боевые задачи по защите государственной границы. Действуя в составе группы военнослужащих, проводя разведку вблизи государственной границы, Кучерявенков обнаружил беспилотник противника коптерного типа, следовавший в направлении позиций российских войск. Определив техническими средствами точку взлета БПЛА, Максим своевременно передал координаты на командный пункт для подавления артиллерией района взлета. В результате точного огня артиллерии расчет БПЛА противника был подавлен, «коптер» потерял управление и упал, не достигнув цели. Также в ходе ведения воздушной разведки лейтенант Кучерявенков обнаружил огневую точку националистов. По переданными координатам огневая точка была уничтожена артиллерией».